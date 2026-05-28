Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Στο προεκλογικό τερέν με «σκιώδεις κυβερνήσεις»

Μια από τις κινήσεις που σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης (το έχει σκεφτεί, πότε θα το υλοποιήσει όρκο δεν παίρνω καθ' ότι ολίγον αναβλητικός) είναι η δημιουργία μιας άτυπης ομάδας που θα έχει ρόλο «σκιώδους κυβέρνησης».

Η ιδέα είναι παλιά και την εφαρμόζουν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν βλέψεις να κυβερνήσουν, τοποθετώντας από ένα στέλεχος πρώτης γραμμής να μαρκάρει στενά τον κάθε υπουργό και να βγάζει θέματα είτε αποδομώντας τα κυβερνητικά πεπραγμένα είτε προβάλλοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.



Το ενδιαφέρον βέβαια είναι πως μια ανάλογη σκέψη έχει στο δικό του μυαλό και ο Αλέξης Τσίπρας.

Να συγκροτήσει δηλαδή μια «σκιώδη κυβέρνηση» που θα τρέξει το επικοινωνιακό αφήγημα της ΕΛΑΣ και θα γίνει ο αντίπαλος της ΝΔ στο προεκλογικό γήπεδο.

Αυτό, μάλιστα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον (να δούμε τα πρόσωπα πρώτα) εάν υλοποιηθεί και από τα δυο «στρατόπεδα».