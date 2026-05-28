Καρφιά και υπονοούμενα - Ανδρουλάκης απαντά σε Τσίπρα και δείχνει ότι η σύγκρουση θα είναι μετωπική

Το καμπανάκι στην αναμέτρηση για την επικράτηση στην ευρύτερη Κεντροαριστερά έχει χτυπήσει και οι αντίπαλοι ανέβηκαν στο ρινγκ. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας δείχνουν αποφασισμένοι να δώσουν μια μάχη μετωπική με γερά χτυπήματα. Η σύγκρουση θα πάει μέχρι τέλους. Από την έναρξη του πρώτου γύρου, οι αναγνωριστικές βολές αυτό επιβεβαιώνουν. Πρόκειται προφανώς για πολιτική διαδικασία και όχι για αγώνα πυγμαχίας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο η εκρηκτικότητα και οι γρήγορες αντιδράσεις. Χρειάζεται διάρκεια και έξυπνες τακτικές κινήσεις στο πεδίο.

Στο ΠΑΣΟΚ έδειξαν από το ξεκίνημα τα «δόντια» και τις διαθέσεις τους. Υψηλών τόνων ρητορική, τουλάχιστον προσώρας, που το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα είναι «ζεστό» ως θέμα, υπενθύμιση των πεπραγμένων του πρώην πρωθυπουργού και αποδόμηση της προσπάθειάς του να πλασαριστεί ως κάτι ανανεωμένο και πολιτικά ελπιδοφόρο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε να περάσουν 24 ώρες για να παρέμβει δημόσια ο ίδιος (την Τρίτη είχε εκδώσει μια πολύ επιθετική ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου) και το έκανε χθες φωτογραφικά αλλά με δηλητηριώδεις αιχμές και υπονοούμενα, από το βήμα της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Όχι τυχαία, αφού η εν λόγω Επιτροπή σηματοδοτεί και αποτυπώνει το αμφίπλευρο άνοιγμα σε δυνάμεις έξω και πέρα από την Χαριλάου Τρικούπη, απολύτως απαραίτητες για την άνοδο των ποσοστών και την ενίσχυση της επιρροής σε μεγαλύτερα ακροατήρια, τα οποία διεκδικούν τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμβολισμό είχε όμως και το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις του λεκανοπεδίου, ένας χώρος που ευδοκιμούν οι προοδευτικές συνεργασίες και το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντικά ερείσματα... Αν και όχι τόσο καλές επιδόσεις στην Αττική (από όπου η πλειοψηφία των παριστάμενων στην εκδήλωση), γεγονός που συναρτάται και με την έναρξη μιας εκστρατείας στην επίμαχη περιφέρεια, στην οποία ο κ. Τσίπρας φέρεται να έχει δυνάμεις σε αντίθεση με την περιφέρεια όπου κερδίζει στα σημεία το ΠΑΣΟΚ.

Τα μηνύματα και οι αναφορές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον πρώην πρωθυπουργό ενδεικτικά της κόντρας που θα ακολουθήσει και στους επόμενους γύρους μέχρι τις εκλογές. «Κακός αντιγραφέας, φθαρμένος, αναξιόπιστος, με ισχυρούς προστάτες και χορηγούς, κάνει one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας», είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες. Στον αντίποδα, εμφάνισε το ΠΑΣΟΚ ως την αυθεντική εναλλακτική στη Ν.Δ. και την πραγματική διέξοδο για τους πολίτες που επιθυμούν την πολιτική αλλαγή. «Ο λαός έχει επιλογή, έχει προοπτική και αυτή η προοπτική είναι η Δημοκρατική Παράταξη: με σχέδιο επεξεργασμένο, με σοβαρό πολιτικό προσωπικό και με νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Για να αλλάξει πραγματικά η χώρα σελίδα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αμηχανία για τις δημοσκοπήσεις

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις (ήδη δύο δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και την ΕΛΑΣ δεύτερη), προκαλούν αμηχανία που επιχειρούν να την αποκρούσουν με καταγγελίες περί μιας «αξιοπερίεργα φιλικής υποδοχής ως και διαφήμισης του νέου κόμματος από ΜΜΕ, δημοσκόπους και το Μαξίμου», στο οποίο πρωθυπουργικό μέγαρο αποδίδουν πολιτικά κίνητρα να πριμοδοτεί το κόμμα Τσίπρα για να συσπειρωθεί η ΝΔ και να «μαζευτούν» οι διαρροές της.

«Εδώ και έναν μήνα ακούμε για δημοσκοπήσεις, των οποίων μάλιστα προαναγγέλλεται και το εύρημα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ειρωνικά πως «με τόση διαφήμιση θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία ο κ. Τσίπρας».