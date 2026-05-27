«Μαζί μου μπλέξατε, κ. Ανδρουλάκη»: Σκληρή απάντηση Άδωνι στη μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

«Να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ», τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, απειλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη με αγωγή για ηθική βλάβη.

Βασιλική Αγγουρίδη

«Κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε», τονίζει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει μήνυση εναντίον του, μετά από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο X, με φόντο μία παιδική χαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει: «Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συνεχίζεται από ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ.
Και μετά θα σας καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.

Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείται όλον τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς».

«Δεν είστε ο αλάθητος. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

