ΠΑΣΟΚ: Ετοιμάζει αντεπίθεση ο Ανδρουλάκης - Η μέγγενη των δημοσκοπήσεων και τα 6 βήματα κατά Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει παλαιότερα ότι αρέσκεται να παίρνει δύσκολες αποφάσεις στο βουνό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται να περνά μια (ακόμη) περίοδο πολιτικών πιέσεων, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα που διεκδικεί μερίδιο από την πίτα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, βρίσκεται από χθες στο Καρπενήσι.

Όχι απλά για να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα των Αγράφων, αλλά στο πλαίσιο περιοδείας στην ορεινή Ευρυτανία, έναν Νομό που όπως αποκάλυψε απολογούμενος, δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί προεκλογικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει αυτό το διάστημα να λάβει καθοριστικές αποφάσεις. Στέκει ωστόσο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει να υλοποιήσει στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση του προγραμματικού λόγου και της ορατότητας του ΠΑΣΟΚ, να χαράξει τον σχεδιασμό του νέου τοπίου που διαμορφώνει η παρουσία των νεοπαγών σχημάτων (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού). Και ίσως το σπουδαιότερο για τον ίδιο προσωπικά, να αντέξει σε ένα αγώνα σκληρό με βασικό αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Υπό την έννοια αυτή, όπως έλεγε συνεργάτης του στον FLASH, το οξυγόνο, σίγουρα θα τον ωφελήσει.

Η καταγγελία και η αιτία

Η κίνηση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ήταν η επίθεση σε δύο δημοσκοπικές εταιρείες που κατονομάστηκαν σε σχετική ανακοίνωση αλλά και οι αναφορές περί απόπειρας εξόφθαλμης χειραγώγησης της κοινής γνώμης από «στρατευμένα συστήματα» που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. «Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό», προειδοποίησε το ΠΑΣΟΚ.

Πιο ειδικά, οι καταγγελίες αφορούσαν μετρήσεις που παρουσίαζαν το κόμμα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή στην τέταρτη με απόκλιση μεταξύ τους (τα ποσοστά των δύο ερευνών) που φτάνει στις 8 μονάδες. «Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», κατήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ για τη μία εταιρεία, προκειμένου να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της σημείωσε ότι εκπροσωπείται από άτομο που στο παρελθόν είχε θητεύσει ως συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Επιπροσθέτως, καταγγέλλονταν τα στελέχη της ΕΛΑΣ ότι «αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας», με το σχόλιο ότι «δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».

Πως ερμηνεύεται αυτή η στάση και πως εξηγούνται οι παραπάνω σοβαρές μομφές, αν δεν πρόκειται για εκνευρισμό και ενδείξεις αδυναμίας, όπως υποστήριξαν οι πολιτικοί αντίπαλοι; Την απάντηση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης (OPEN): «Εδώ υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση. Αυτό που έγινε και το 2023. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μιλάει για το μέλλον. Θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο γιατί, πολύ απλά, αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη "χτυπάει" στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος».

Παρά την ένταση, στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουν σκοπό να συντηρήσουν ένα κλίμα ενός «σκυλοκαβγά», αν και εκτιμούν ότι ήταν οι οφειλόμενες οι απαντήσεις που κλήθηκαν να δώσουν. «Δεν αλλάζει ο στόχος ούτε η ρότα μας, διεκδικούμε την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει πράξη, προκληθήκαμε από τον κ. Τσίπρα γι’ αυτό και τα σχόλια, κανένα άγχος, καμία ενόχληση», έλεγαν πηγές κοντά στον πρόεδρο.

Οι κορυφαίοι «στη φωτιά» της μάχης

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί την προσεχή Τετάρτη το Πολιτικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να ζητήσει από όλα τα κορυφαία στελέχη να πέσουν «στη φωτιά» της μάχης, ώστε να μην επιτραπεί στο δημοσκοπικό κλίμα να διαμορφώσει (ξανά) συνθήκες ηττοπάθειας και εσωστρέφειας στη βάση.

Δεύτερον, θα τονίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στη λεγόμενη κοινωνική ατζέντα και στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τους πολίτες όπως πράττει όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποτελέσματα που, κατά την Χαριλάου Τρικούπη, υποχρεώνουν την κυβέρνηση να αμυνθεί και σε δεύτερο χρόνο να υιοθετεί ως δικές της, μέρος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Τρίτον, καθότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραιτηθεί από βουλευτής, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξακολουθεί να επιλέγει το Κοινοβούλιο ως τόπο αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό με κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων, ώστε να συντηρεί ζωντανό το δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέταρτον, πλησιάζει ως φαίνεται η ώρα της ανακοίνωσης της λεγόμενης σκιώδους κυβέρνησης, δηλαδή ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε έναν υπουργό για να ενταθεί το πρέσινγκ και να αυξηθεί ο βαθμός κυβερνησιμότητας που θέλει να στείλει ως μήνυμα στους ψηφοφόρους ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πέμπτον, οι Επιτροπές Συμπαράταξης και Διεύρυνσης και Ψηφοδελτίων εντατικοποιούν τη δουλειά τους, προκειμένου αφ' ενός να ανακοινωθούν νέες προσχωρήσεις το επόμενο διάστημα, να φτιαχτούν οι τοπικές πρωτοβουλίες και να προγραμματιστούν οι σχετικές εκδηλώσεις στις έδρες των 13 περιφερειών της χώρας. Αφ’ ετέρου, να κλειδώσουν ως τον Ιούλιο οι εκλογικές λίστες σε ένα ποσοστό 70-80%.

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση με κωδικό «λεκανοπέδιο Αττικής» όπου το ΠΑΣΟΚ χωλαίνει και οι επιτελείς του αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ανεβάσει ποσοστά για να μην καταστεί εντελώς ανέφικτος ο στόχος της νίκης «έστω με μια ψήφο διαφορά».