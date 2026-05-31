Νίκος Ανδρουλάκης: Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα - Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον

Στο θέμα της ανακύκλωσης, που «κατέληξε business για λίγους», εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στα social media.



Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγγέλλει ότι «τα "σπιτάκια ανακύκλωσης" κόστισαν σαν… βίλες. Και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «το πρόβλημα είναι βαθύτερο» καθώς «για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων».



Καταλήγοντας τονίζει: «Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Αυτό σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός».