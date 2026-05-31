Πολιτική ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Ανακύκλωση

Νίκος Ανδρουλάκης: Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα - Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταγγέλλει «business για λίγους», στο νέο του βίντεο στα social media.

Πηγή: TikTok
Πηγή: TikTok
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στο θέμα της ανακύκλωσης, που «κατέληξε business για λίγους», εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στα social media.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγγέλλει ότι «τα "σπιτάκια ανακύκλωσης" κόστισαν σαν… βίλες. Και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «το πρόβλημα είναι βαθύτερο» καθώς «για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων».

Καταλήγοντας τονίζει: «Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Αυτό σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Ανακύκλωση

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader