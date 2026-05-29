Κουφονικολάκου: «Έκπληξη αν ο Άρειος Πάγος δεν εγκρίνει το όνομα ΕΛ.Α.Σ.» - Η αιχμή για «μεταγραφές»

«Θα με εξέπληττε πάρα πολύ αν ο Άρειος Πάγος δεν ενέκρινε το όνομα ΕΛ.Α.Σ.», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

«Η νομοθεσία αναφορικά με το ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί ένα όνομα είναι πολύ συγκεκριμένη», είπε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασιών ή μετακίνησης στελεχών η βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛ.Α.Σ, δήλωσε: «Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φορέα από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτήν την περίοδο είναι να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μια κουβέντα μεταγραφικής περιόδου. Δεν μπορεί να έρθει κανένας ως βουλευτής ούτε εκπροσωπώντας κάποιον άλλον κομματικό φορέα».

«Κυνική η δήλωση Γεωργιάδη για τα δάνεια της ΝΔ»

Σχολιάζοντας τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ. και τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε: «Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι όλα τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα και δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ αλλά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, καθώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει καλύψει αυτό το κενό».

«Αυτό είναι μια κυνική, μια τρομακτική δήλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν. Κάποιοι γονείς έχασαν τον ύπνο τους, κάποιοι πολίτες έχασαν τις ευκαιρίες τους, κάποιες οικογένειες βρέθηκαν μέσα στην περιδίνηση της αγωνίας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Για το κλείσιμο των τραπεζών το 2015

Όσον αφορά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ίσως ήταν προτιμότερο να κλείσει ο ίδιος τις τράπεζες προτού επιβληθούν τα capital controls, επισήμανε: «Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον, πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον».

«Είχαμε μέχρι το 2015 περίπου 80 δισεκατομμύρια εκροή καταθέσεων και μετά την αλλαγή του χρόνου γύρω στα 30 δισεκατομμύρια εκροή. Η Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε και είπε ότι τα capital controls ήταν το μόνο μέτρο που ευτυχώς απέτρεψε την καταστροφική εκροή καταθέσεων», σημείωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Οι πυλώνες του προγράμματος Τσίπρα

Σχετικά με τις βασικές προγραμματικές αιχμές που θέτει επί τάπητος ο Αλέξης Τσίπρας, η κ. Κουφονικολάκου ανέφερε: «Υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης όλα αυτά τα χρόνια».

«Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Ιδίως με έμφαση στους άξονες της παιδείας και της υγείας. Εδώ θέλουμε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας», σημείωσε.

Για την «πατριωτική εισφορά»

Αναφερόμενη στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων προς όφελος της κοινωνίας, έκανε λόγο για εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που έχει περιγράψει ο Αλέξης Τσίπρας, την επιβολή δηλαδή ενός φόρου σε εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων που καταγράφουν πολύ μεγάλα κέρδη.

Σχολιάζοντας τη δήλωση Γιούνκερ ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, είπε: «Να μην παίζουμε παιχνίδια με τη νοημοσύνη του κόσμου. Υπάρχει παραδοσιακός φόρος των επιχειρήσεων στους εφοπλιστές; Ή υπάρχει ένας φόρος που λέγεται ειδικός φόρος χωρητικότητας και για την αλλαγή αυτού του καθεστώτος χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος;».

Γρηγόρης Θεοδωράκης: «Στόχος μας είναι η πρώτη θέση»

Μιλώντας στο Action24, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης -ΕΛ.Α.Σ.-, τόνισε ότι η πρώτη θέση είναι σαφής στόχος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς έχουμε σκοπό να βγούμε στην κοινωνία με το πρόγραμμά μας, με το σχέδιό μας, με ένα νέο κόμμα, ένα νέο φορέα που φιλοδοξούμε να είναι σύγχρονος, ανοιχτός, συμμετοχικός. Να βάλουμε την κοινωνία, τις υγιείς δυνάμεις και ειδικά τους νέους, στο παιχνίδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γειωθούμε και να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνία», υπογράμμισε.

«Από εκεί και πέρα, στόχος μας βεβαίως είναι η πρώτη θέση. Μπορεί να ακούγεται πρόωρο γιατί είμαστε ένας καινούριος φορέας. Αλλά δεν ήρθαμε για να βγούμε ούτε πέμπτοι ούτε έκτοι. Όμως, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά μας, να δείξουμε ποιοι είμαστε, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας. Όλα στην ώρα τους», επισήμανε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.