Τσίπρας: Δείτε ποιοι καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φαίνεται να «κινητοποιεί» χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.



Μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, η διακήρυξη αναρτήθηκε στην επίσημη πλατφόρμα της συμπαράταξης, όπου οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν ηλεκτρονικά, ενώ μέσω της ίδιας ιστοσελίδας πραγματοποιούνται και οι εγγραφές νέων μελών.



Η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο, συνοδεύεται από περισσότερες από 300 υπογραφές πολιτών που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παρουσία ανθρώπων του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, αρκετοί εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό.



Στον κατάλογο των υπογραφόντων περιλαμβάνονται οι ηθοποιοί Μάριος Αθανασίου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ειρήνη Καζάκου, Φαίη Κοκκινοπούλου, Χάρης Μαυρουδής, Ιωάννα Παππά, Νίκος Πουρσανίδης, Ισιδώρα Ζουγανέλη, Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης.

Τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν επίσης υπογράψει η τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα, ο τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Θωμαΐδης, ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, ο σκηνοθέτης και μουσικός Νίκος Κορνήλιος, ο Βασίλης Δραμουντάνης Βασίλης (διευθυντής Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ - Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ) καθώς και ο σκηνοθέτης και πρώην βουλευτής Θέμης Μουμουλίδης.

Από τον χώρο του κινηματογράφου και της σκηνοθεσίας συναντά κανείς ακόμη τον φωτογράφο και κινηματογραφιστή Γιώργο Αρβανίτη, τον σκηνοθέτη Βασίλη Βαφέα και τον σκηνοθέτη Σπύρο Μιχαλόπουλο, ενώ από τον χώρο της λογοτεχνίας περιλαμβάνεται ο συγγραφέας Κώστας Βούλγαρης.



Στη λίστα βρίσκονται επίσης η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτρια Αθηνά Αρσένη, ο εικαστικός Γεώργιος Γαϊτάνος, η εικαστικός Ευγενία Μανωλιουδάκη, η εκδότρια Ελένη Κανάκη, η ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής Μαρία Κατσουλίδη, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μωραΐτης, η Νίκη Μουτζούρογλου από το Μέγαρο Μουσικής, καθώς και ο ηθοποιός και ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ Θανάσης Παπαγεωργίου.



Η παρουσία δεκάδων προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού στην ιδρυτική διακήρυξη καταγράφεται ως ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εκκίνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με το νέο πολιτικό εγχείρημα να επιδιώκει ευρύτερα κοινωνικά ερείσματα ήδη από τα πρώτα του βήματα.