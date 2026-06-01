Δούκας: Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ - Επιμένει στο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις

Επανέρχεται ο Χάρης Δούκας στα περί διαλόγου με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του για την προοπτική συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανοίγοντας και θέμα για το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της πρωτοβουλίας.

Ο κ. Δούκας με ανάρτησή του - την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από τη συνέντευξή του -επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις υπενθυμίζοντας την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για την απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:



-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.



Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.