Πολιτική ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

Δούκας: Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ - Επιμένει στο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις

Επανέρχεται ο κ. Δούκας στο ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης με διευκρινιστική δήλωση έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσαν οι χθεσινές αναφορές του για τους διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Intime
Intime
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Επανέρχεται ο Χάρης Δούκας στα περί διαλόγου με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του για την προοπτική συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανοίγοντας και θέμα για το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της πρωτοβουλίας. 

Ο κ. Δούκας με ανάρτησή του - την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από τη συνέντευξή του -επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ  πρέπει να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις υπενθυμίζοντας την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για την απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας με τη ΝΔ. 

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα 

Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.
Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader