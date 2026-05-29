Μήνυμα Τσίπρα για Πανελλήνιες 2026: «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα»

Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή (29/5) για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με τον Αλέξη Τσίπρα να στέλνει μέσω ανάρτησης το δικό του μήνυμα στους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με ανάρτησή του στα social media, ο επικεφαλής του νέου κόμματος ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, απευθύνει μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν μόνο μία από τις πολλές «μάχες» της ζωής και πως τα όνειρα των νέων «είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία από την ταινία των 80s «The Breakfast Club», ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».