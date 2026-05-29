Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά από τον Γιώργο Χρυσουδάκη.

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

Δημιουργικά αλλά απαιτητικά τα σημερινά θέματα

Ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με τους υποψηφίους να καλούνται να διαχειριστούν τρία διαφορετικά κείμενα. Ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με υποστηρικτικό εισαγωγικό σημείωμα από την εξεταστική επιτροπή, ένα σύγχρονο άρθρο από ημερήσια εφημερίδα και απόσπασμα από την «Πρακτική Φιλοσοφία» του Ευάγγελου Παπανούτσου.

Ο Κωνσταντίνος Χατζητέγας από το φροντιστήριο Πεδίο στην Κυψέλη μίλησε στην κάμερα του FLASH και τόνισε πως τα θέματα της θεωρίας κινήθηκαν σε γνώριμα πλαίσια, απαιτώντας όμως ιδιαίτερη προσοχή στην εκφώνηση και πολύ καλή γνώση της θεωρίας από τα σχολικά βιβλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το θέμα Δ της παραγωγής λόγου, το οποίο χαρακτηρίζεται δημιουργικό, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας στο δεύτερο ζητούμενο, όπου οι μαθητές έπρεπε να προτείνουν τρόπους σύνδεσης και συνεργασίας της τρίτης ηλικίας με τη νεότερη γενιά.

ΟΕΦΕ: «Απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα»

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον επίσημο σχολιασμό από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας χαρακτηρίζονται ως απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, «το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.

Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους επιτυχία!».