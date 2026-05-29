Μητέρα μαθήτριας για τις Πανελλήνιες 2026: «Εμείς οι γονείς παίζαμε πολύ θέατρο, φοβερό άγχος»

Επίσημη πρεμιέρα έκαναν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τη σχολική χρονιά 2025-2026 με χιλιάδες μαθητές Γ' Λυκείου να προσέρχονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου στα εξεταστικά κέντρα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Φέτος, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις ιδέες τους γύρω από το ερώτημα σχετικά με την «παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς αλλά και τις σχέσεις μεταξύ νέων και ηλικιωμένων».

Η κ. Ευδοξία, μητέρα μαθήτριας Γ' Λυκείου περίμενε την κόρη της έξω από το σχολείο και εξήγησε στους δημοσιογράφους πώς βίωσε ως γονιός την προετοιμασία λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Παράλληλα, αποκάλυψε και τις συμβουλές που έδωσε στην κόρη της.

«Δεν το αναγνωρίζαμε το κοριτσάκι μας προς το τέλος. Πραγματικά. Φοβερό άγχος, πολύ θέατρο εμείς οι γονείς μαζί του. Μυστικά και σιγά συζητούσαμε με τον σύζυγό μου πώς θα συμπεριφερθούμε και τι θα κάνουμε. Μετά το γεγονός με τα κοριτσάκια, συγκλονιστήκαμε και φοβηθήκαμε. Εντάξει, πιστεύω τώρα όλα καλά. Ήταν η πρώτη κρυάδα αλλά από εδώ και πέρα θα πάνε όλα καλά. Της δώσαμε να καταλάβει ότι δεν είναι ζωής και θανάτου το θέμα. Ένα εισιτήριο είναι, αν δεν βγει αυτό θα βγάλουμε άλλο.

Εντάξει, έχει διαβάσει αξιοπρεπέστατα, με πείσμα.

Δεν φοβάμαι για το αποτέλεσμα, εν έτη 2026 δεν κολλήσαμε στο εάν θα περάσει ή όχι. Εμένα σαν μαμά με επηρεάζει η ψυχολογία της. Θέλω να δω αν είναι καλά».

ΟΕΦΕ: «Απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα»

Σύμφωνα με τον επίσημο σχολιασμό από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας χαρακτηρίζονται ως απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, «το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.