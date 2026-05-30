Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις για τα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑΛ - Δείτε αναλυτικά

Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι οποίοι έδωσαν σήμερα το πρώτο τους μάθημα.

Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, που άνοιξαν χθες την αυλαία των Πανελληνίων Εξετάσεων, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Κεντρική θέση στα φετινά θέματα της Έκθεσης στα ΕΠΑΛ είχε ο Ντέιβιντ Χολάντερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο», απόσπασμα συνέντευξης του οποίου δόθηκε προς επεξεργασία στους υποψηφίους.

ΟΕΦΕ: «Μεγάλο εύρος της ύλης στα φετινά θέματα»

«Τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο)», τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ). «Όλα τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια», προσθέτει.

«Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή. Το μη λογοτεχνικό κείμενο- συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ το λογοτεχνικό -ποίημα- είναι κατανοητό. Ευχόμαστε επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 2026 για τα ΕΠΑΛ

Μετά τα Νέα Ελληνικά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

Τρίτη 2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 4 Ιουνίου: Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Από τις 4 Ιουνίου και μετά ξεκινούν τα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε υποψηφίου.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Οι εξετάσεις των ειδικοτήτων αποτελούν το καθοριστικό στάδιο για τους περισσότερους υποψηφίους, καθώς εκεί συχνά διαμορφώνονται οι τελικές βαθμολογικές διαφορές.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται

Αυστηρά απαγορεύεται η κατοχή:

Κινητών τηλεφώνων.

Smartwatch ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.

Βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων και βοηθημάτων κάθε είδους.

Η παράβαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γραπτό διορθώνεται ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές της αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην τελική κλίμακα 0-20.

Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης αποτελεί βασική δικλείδα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.