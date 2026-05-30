Πανελλήνιες 2026: «Πρεμιέρα» σήμερα για τα ΕΠΑΛ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ξεκινούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας.

Οι εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ άρχισαν χθες Παρασκευή 29 Μαΐου, με την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 2026 για τα ΕΠΑΛ

Μετά τα Νέα Ελληνικά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

Τρίτη 2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 4 Ιουνίου: Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Από τις 4 Ιουνίου και μετά ξεκινούν τα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε υποψηφίου.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται

Αυστηρά απαγορεύεται η κατοχή:

Κινητών τηλεφώνων.

Smartwatch ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.

Βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων και βοηθημάτων κάθε είδους.

Η παράβαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γραπτό διορθώνεται ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές της αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην τελική κλίμακα 0-20.

Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης αποτελεί βασική δικλείδα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.