Συνεχίζονται από Τρίτη οι Πανελλήνιες: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 την Τρίτη 2 Ιουνίου, με τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εισέρχονται στην κρίσιμη φάση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, την Τρίτη 2 Ιουνίου, οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ συνεχίζουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με την έναρξη των μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές των Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.

Η εξεταστική διαδικασία των ΓΕΛ θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τη Χημεία για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας, καθώς και την Πληροφορική για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Σε ρυθμούς εξετάσεων και τα σχολεία

Από αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου, ξεκινούν επίσης οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής εξεταστικής περιόδου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.