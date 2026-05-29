Μαθητής με... πούρο έτοιμος να γίνει viral: «Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς - Βγαίνω έξω, περνάω καλά»

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, κάποιοι μαθητές μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση στις Πανελλήνιες και βγουν από την αίθουσα, αποφασίζουν να το ρίξουν στο... χιούμορ.

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις ενός μαθητή μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με τον ίδιο να καλείται να απαντήσει για τα θέματα που έπεσαν, κρατώντας παράλληλα στα χέρια του ένα... πούρο.

«Καθόλου άγχος, τώρα θα δούμε. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. [...] Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά», τόνισε ο μαθητής.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά καθώς «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».