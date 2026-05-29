Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - «Κατανοητά και βατά» λέει η ΟΕΦΕ

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Η παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς αλλά και οι σχέσεις μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ήταν τα θέματα για τη φετινή εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων όπως τα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

ΟΕΦΕ: «Απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα»

Σύμφωνα με τον επίσημο σχολιασμό από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας χαρακτηρίζονται ως απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, «το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.

Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους επιτυχία!».

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα στα ΓΕΛ

Μετά τη σημερινή πρεμιέρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το μάθημα που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, συνεχίζουν ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.