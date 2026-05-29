Το μήνυμα Μητσοτάκη για Πανελλήνιες 2026: Η νέα γραμμή στήριξης 1550 και τα... αντί-sos

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλήνιων εξετάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (29/5) σε ανάρτηση σχετικά με τη νέα γραμμή στήριξης 1550 του υπουργείο Παιδείας, για παιδιά και οικογένειες που περνούν την δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός στο σύντομο βίντεο αναφέρει πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιχειρήθηκε με σκοπό να στηριχθεί «έμπρακτα η προσπάθειά» των μαθητών σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο, σε περίπτωση που οι ίδιοι ή η οικογένειες τους νιώσουν «άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον».

«Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι΄ αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένεια σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν, 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους!» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.