Συνάντηση Μητσοτάκη με την Πέτρα Μπάιρ στο Μαξίμου - Τι συζητήθηκε

Στη σημασία του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και θεσμικών προκλήσεων, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη νέα πρόεδρο της Συνέλευσης, Πέτρα Μπάιρ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παρουσία του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, επισημαίνοντας τη συμβολή του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Η Πέτρα Μπάιρ, η οποία ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2026, συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη οι προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και εποπτείας.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και τη σημασία συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής στήριξης προς την περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η σταθερότητα στα Βαλκάνια παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.