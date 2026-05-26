Μητσοτάκης στο υπουργικό: Επιδότηση στο diesel και τον Ιούνιο, «πολιτική βαβέλ» με τα νέα κόμματα

Την επιδότηση με 15 λεπτά στο diesel και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως έτσι η τιμή του θα παραμείνει φθηνότερη κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Επανέλαβε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

«Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Για τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό το οποίο αλλάζει με τα δυο νέα κόμματα από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα διατυπώνονται αιχμές και τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:



«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας».

