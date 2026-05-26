Μαρινάκης για Τσίπρα: Αντί τη φορολόγηση των εφοπλιστών επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους

Ανήμερα της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις Γιούνκερ ότι πρότεινε τη φορολόγηση των εφοπλιστών αντί την περικοπή συντάξεων με τον πρώην πρωθυπουργό να το αρνείται.

«Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των «φτωχών και των αδυνάτων».



Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό.

Και τι έκανε ο «προστάτης των αδυνάτων»; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.



Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα.