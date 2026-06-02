Πολιτική Παύλος Μαρινάκης Αλέξης Τσίπρας Μνημόνια ΣΥΡΙΖΑ ντοκιμαντέρ

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα: «Η χώρα δεν θα επιστρέψει στις μαύρες μέρες του 2015»

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό».

Σπύρος Μουρελάτος
Σπύρος Μουρελάτος

   «Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ "Στο χιλιοστό" συνεχίζονται και συγκλονίζουν ακόμη και όλους όσοι έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια "παρέα" μαθητευόμενων μάγων», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

   Τονίζει ότι «η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα, που επελέγη ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κωλοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη».

   «Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και -το κυριότερο- ακόμα και σήμερα δεν έχει ψελλίσει ούτε μια «συγγνώμη».

   Όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

   Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Πρωτίστως, όμως, οφείλουμε να μην επιτρέψουμε η χώρα να επιστρέψει σε εκείνες τις μαύρες ημέρες», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

