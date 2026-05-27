Μαρινάκης για το κόμμα Τσίπρα: «Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, επενδύει στην όπισθεν»

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη η εκδήλωση στο Θησείο για την παρουσίαση της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν η κορύφωση του rebranding που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζοντας «απλά το περιτύλιγμα με το όνομα του κόμματος» όπως είπε στο OPEN.

O κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες» και πρόσθεσε:

«Ο κόσμος ζητάει και από εμάς με την κριτική που μας κάνει η χώρα να πάει μπροστά. Να φύγουμε μπροστά. Να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα, με πολιτικές. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα. Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην «όπισθεν». Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό».



Για τις εκλογές και το στόχο της αυτοδυναμίας για τη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως « με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, αλλά και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην Αντιπολίτευση, για εμάς η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος» χαρακτηρίζοντας «αντιφατικό και ουτοπικό» κάθε σενάριο περί πιθανής συμπόρευσης με το κόμμα του κ. Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρά το «πολεμικό» κλίμα με τη Χαριλάου Τρικούπη επανέλαβε ότι η ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη αναγνωρίζοντας:

«Με το ΠΑΣΟΚ, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ του '80, που γέννησε αυτήν τη λογική των εύκολων λύσεων, μας χωρίζει άβυσσος, ιδεολογικά, πολιτικά. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, όταν η χώρα χρειάστηκε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιδορήθηκε, όπως και οι βουλευτές και οι ψηφοφόροι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας από την «πλατεία». Όμως, το αποτέλεσμα ήταν ότι έβαλε τη χώρα -και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τότε- πάνω από το κόμμα, ο καθένας το δικό του κόμμα».

Σημείωσε ωστόσο και πάλι τη στάση, σήμερα, του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα:

«Συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υιοθετεί μια ρητορική, ένα μέρος μιας ρητορικής, περί συγκάλυψης και ξυλολίων. Ε, αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση στο συνέδριο, με ποιον δεν θα κυβερνήσει, ενώ, δεν παίρνει μια απόφαση πώς θα κυβερνήσει, με ποιους θα κυβερνήσει».