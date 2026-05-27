Ο Καμμένος «απαντά» στο «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα με... «ΕΔΕΣ»: «Επιβάλλεται Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το «φορτισμένο» ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, που σημαίνει Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη ο άλλοτε δεξιός εταίρος του στην κυβέρνηση 2025-2019, Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ανάρτησε μια εικόνα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη στο X, που σχηματίζει το λογότυπο «ΕΔΕΣ» - «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», σημειώνει ο Πάνος Καμμένος στη λεζάντα της ανάρτησης, με εμφανή χιουμοριστική διάθεση.

«Ο Τσίπρας θα είναι 3ος ή 4ος»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πάνος Καμμένος εκτίμηση ότι στις επερχόμενες εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού θα αναδειχθεί δεύτερη δύναμη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανέβει πάνω από την τρίτη-τέταρτη θέση.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ «έχει τελειώσει ήδη», ενώ, κατά τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός θα κινηθεί μεταξύ 3ης και 4ης θέσης.

Στόχος του, όπως είπε, είναι να διαδραματίσει ρόλο στις μετεκλογικές διεργασίες. «Θα κάνει μια παρουσία, αλλά θέλει στη δεύτερη Κυριακή να συσπειρώσει δυνάμεις της Αριστεράς».