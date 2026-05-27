Στο «μικροσκόπιο» των τουρκικών ΜΜΕ το νέο κόμμα Τσίπρα - Πώς σχολιάζουν την ΕΛΑΣ

Το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία καταγράφουν την ίδρυση του νέου κόμματος Ε.Λ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για «κίνηση έκπληξη» αλλά και για μια νέα πολιτική πρόκληση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σχεδόν σύσσωμος ο τουρκικός Τύπος αναφέρεται στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι το νέο κόμμα επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον χώρο της ελληνικής Κεντροαριστεράς και να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα.

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet κάνει λόγο για «κύμα νέων κομμάτων» που σαρώνει την ελληνική πολιτική σκηνή, σημειώνοντας πως η εμφάνιση της Ε.Λ.Α.Σ. δημιουργεί νέα δεδομένα για το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η άνοδος του νέου πολιτικού σχηματισμού στις δημοσκοπήσεις προκαλεί ήδη έντονο ενδιαφέρον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Sabah χαρακτηρίζει την ίδρυση της Ε.Λ.Α.Σ. ως «νέα εποχή στην Ελλάδα», υπενθυμίζοντας την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης έως και την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά της, η Türkiye κάνει λόγο για «κίνηση έκπληξη» και «πολυαναμενόμενη επιστροφή» του πρώην Έλληνα πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο Τσίπρας επιχειρεί πολιτική επανεκκίνηση μέσα από ένα νέο πολιτικό κίνημα που φιλοδοξεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Καταγραφή για το νέο κόμμα Τσίπρα υπάρχει και στον αντιπολιτευόμενο τύπο με την εφημερίδα Sozcu να σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός που δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για την Τουρκία, επέστρεψε.