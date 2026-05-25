Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας δεν επέλεξε Ινιέστα και Τσάβι, πολιτεύτηκε με Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκη»

Αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση κόμμα του, αλλά και μηνύματα προς την Άγκυρα είχε η τηλεοπτική συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action 24.

Ειδικότερα, μιλώντας για τα ελληνοτουρικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα επιχειρούσε να παράξει τετελεσμένα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να νομοθετηθεί από την Τουρκία η λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», ξεκαθάρισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αντιδράσει εφόσον μια τέτοια κίνηση επιχειρήσει να παράξει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.

«Σε περίπτωση που συμβεί κάποια μονομερής ενέργεια, όπως φημολογείται, και κάτι τέτοιο νομοθετηθεί από την Τουρκία, το πρώτο που λέμε είναι ότι δεν θα παράξει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Δεν θα μείνουμε όμως με σταυρωμένα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όχι μεγάλα λόγια, πράξεις που μεγαλώνουν την Ελλάδα»

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει επτά χρόνια, έχει αποδείξει πως στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής περνά «από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις».

Όπως είπε, η επιλογή του διαλόγου δεν γίνεται ως αυτοσκοπός, ούτε σημαίνει αδράνεια απέναντι σε προκλήσεις. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει κινηθεί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική σε αυτό που χαρακτήρισε «στα λόγια πατριωτική αντιπολίτευση», η οποία, όπως είπε, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί υποχωρητική στάση.

«Το casus belli υφίσταται 30 χρόνια. Ποιος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε θέμα άρσης του casus belli; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων και στις συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από ουσιαστικές κινήσεις και όχι από ρητορικές εξάρσεις.

«Πέρασε πολλά αυτή η χώρα, υπέφερε πολύ. Δεν θέλουμε άλλα μεγάλα λόγια. Θέλουμε πράξεις που μεγαλώνουν την Ελλάδα», είπε.

Αιχμές για Τσίπρα, Καρυστιανού και «μονοπρόσωπα κόμματα»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών, με φόντο τις συζητήσεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αποδομήσει τη λογική των κομμάτων που χτίζονται γύρω από ένα πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της χώρας δεν αντιμετωπίζονται μέσα από προσωπικές στρατηγικές ή πολιτικές κινήσεις χωρίς συλλογικότητα και σαφές πρόγραμμα.

«Κάνοντας αναδρομή στη Μεταπολίτευση, οι μεσίες δεν έχουν σώσει ποτέ αυτή τη χώρα, ούτε κάποια άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, υπάρχουν διαφορετικά είδη κομμάτων: κόμματα που συνδέονται με ένα πρόσωπο και κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, τα οποία «έχουν τους ιδρυτές τους», αλλά «ανήκουν στους πολίτες που τα έχουν πιστέψει».

«Υπάρχουν κόμματα όπως το κόμμα Καρυστιανού ή το κόμμα Τσίπρα, μπορεί το κόμμα Σαμαρά, και υπάρχουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, που έχουν τους ιδρυτές τους, αλλά δεν είναι μονοπρόσωπα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα πρόσωπο που μετατρέπει την προσωπική του ατζέντα σε κόμμα.

«Αντιμετωπίζεται η ακρίβεια επειδή ένα πρόσωπο θα μετατρέψει την προσωπική του ατζέντα σε κόμμα; Το κόμμα πρέπει να είναι ένα σύνολο ανθρώπων που λύνουν προβλήματα», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας παρωχημένη τη λογική των μονοπρόσωπων σχηματισμών.

«Τη σέβομαι, αλλά πολιτικά τι πάει να πει κόμμα Καρυστιανού;»

Ειδική αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι διαχωρίζει πλήρως το προσωπικό της βίωμα από την πολιτική συζήτηση.

«Τη σέβομαι, δεν την υποτιμώ, διαχωρίζω πλήρως το προσωπικό της βίωμα», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι πολιτικά πρέπει να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει «κόμμα Καρυστιανού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από όσα έχει ακούσει μέχρι στιγμής διακρίνει ένα περίγραμμα που παραπέμπει στον «περιβόητο αντισυστημισμό», τον οποίο συνέδεσε με πολιτικές λογικές της περιόδου των πλατειών.

«Κάτι μου θυμίζει. Θυμάστε λαϊκά δικαστήρια με υπουργούς του κ. Τσίπρα. Οι μέχρι τώρα διατυπώσεις έχουν κοινά με την πλατεία, με αοριστολογίες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση κόμματος, η κριτική αφορά τις δημόσιες διατυπώσεις και όχι ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα.

«Δεν μπορώ να υποτιμήσω έναν άνθρωπο που εξελέγη πρωθυπουργός»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να τον υποτιμήσει πολιτικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει εκλεγεί πρωθυπουργός και έχει κυβερνήσει.

«Δεν μπορώ να υποτιμήσω έναν άνθρωπο που εξελέγη πρωθυπουργός. Έχει την πορεία του, έχει κυβερνήσει, έχει τα αποτελέσματά του», είπε.

Την ίδια ώρα, άσκησε κριτική στην προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι πρόκειται περισσότερο για επικοινωνιακό rebranding παρά για αλλαγή πολιτικής ουσίας.

«Στο επικοινωνιακό δουλεύει, είναι rebranding ως προς το brand, όχι την πολιτική», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης χρησιμοποίησε και ποδοσφαιρική μεταφορά, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να αλλάξει «φανέλα», αποστασιοποιούμενος από πρόσωπα με τα οποία είχε πορευτεί στο παρελθόν.

«Βλέπουμε τη Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο, αλλά δεν επέλεξε Ινιέστα, Τσάβι, Ροναλντίνιο και Μέσι. Είχε πρόεδρο της Βουλής την Κωνσταντοπούλου, είχε τον Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε με τον Πολάκη και όλα αυτά τα στελέχη που τον στήριξαν τώρα έπρεπε να πάνε στον εξώστη. Ήρθε ξαφνικά και είπε ότι το πρόβλημα είναι η φανέλα», είπε.

«Εμείς φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας. Με την εθνική Ελλάδας είμαστε ως κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Το μήνυμα προς Σαμαρά

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι τον έχει υπηρετήσει και ότι τιμά όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει κίνητρα στον πρώην πρωθυπουργό.

«Τον Σαμαρά τον έχω υπηρετήσει. Τιμώ όλα αυτά τα χρόνια κάθε πρόεδρο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι όσα πρέπει να καταφέρει η παράταξη είναι «μεγαλύτερα από προσωπικές διαφορές και διαφωνίες».

Ερωτηθείς αν ο Αντώνης Σαμαράς έχει προσωπική πολιτική ατζέντα, απάντησε: «Δεν ξέρω τα κίνητρα του κ. Σαμαρά. Το αν έχει ή όχι προσωπική ατζέντα δεν μπορώ να το απαντήσω».

Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «θα δούμε αν θα κάνει κόμμα και αν θα πάει καλά στις εκλογές», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες μονοπρόσωπων κομμάτων «χωρίς επιτυχία».

«Η διαγραφή Σαμαρά δεν ήρθε από το πουθενά»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν ήταν μια αιφνιδιαστική επιλογή του πρωθυπουργού, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων δηλώσεων.

«Ο κ. Σαμαράς δεν διεγράφη από επιλογή του πρωθυπουργού. Δεν ξύπνησε μια μέρα και αποφάσισε να τον διαγράψει», είπε.

Όπως υποστήριξε, δόθηκε μια συνέντευξη που «δεν άφησε περιθώρια», καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε να μιλήσει για «μειοδοσία».

«Ήταν μια αναπόφευκτη, δυσάρεστη εξέλιξη. Η διαγραφή δεν ήταν μια κίνηση που ήρθε από το πουθενά. Ήταν αποτέλεσμα μιας συνέντευξης και μιας σειράς δηλώσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά τη διαγραφή είχε τονιστεί πως «η πόρτα της παράταξης είναι πάντα ανοικτή».

«Το αν θα μας ξαναψηφίσουν είναι δική μας δουλειά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξελέγη με συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι η αξιολόγησή της θα γίνει με βάση την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και την προοπτική που θα παρουσιάσει για την επόμενη τετραετία.



«Ο στόχος είναι να βάλουμε κάτω τα 50-100 βασικά που είπαμε, να δούμε πόσο συνεπείς ήμασταν και ποια είναι η προοπτική για τα επόμενα τέσσερα χρόνια», ανέφερε.

Όπως είπε, η επιτυχία ή η αποτυχία θα εξαρτηθεί από το κυβερνητικό έργο, αλλά και από τη συμπεριφορά, το ήθος και το κατά πόσο η κυβέρνηση θα καταφέρει να γίνει κατανοητή από τους πολίτες.

«Δεν υποτιμώ τους αντιπάλους, ούτε τους υπερτιμώ. Το αν θα σε ξαναψηφίσουν είναι δική σου δουλειά», σημείωσε.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κονδύλια: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνώνται.

Μιλώντας για την κ. Τυχεροπούλου, είπε ότι «κάθε άλλο παρά κυβερνητική τη λες», υποστηρίζοντας ότι η έκθεσή της αμφισβητεί την αρχική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τα ποσά και την ενδεχόμενη ζημία, χωρίς να παίρνει θέση για την ουσία της υπόθεσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να μιλήσει για «κυβέρνηση υποδίκων», ενώ, όπως είπε, τα δεδομένα σε μια διερεύνηση μπορούν να αλλάζουν.

«Φαίνεται ότι όλα αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση ανατρέπονται το ένα μετά το άλλο. Μπορεί κάποια να ευσταθούν, αλλά αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη είναι να περιμένουμε τη Δικαιοσύνη να κρίνει. Εδώ αυτό δεν συμβαίνει», ανέφερε.

Σε σχέση με την επιστολή της Λάουρα Κοβέσι, είπε ότι η κυβέρνηση δεν την έχει λάβει ακόμη, ενώ απέρριψε την κριτική ότι η νομοθετική ρύθμιση μειώνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αναβάθμισε τη διαδικασία, καθώς σε περιπτώσεις κακουργημάτων, εφόσον χρειαστεί να οριστεί ανακριτής, αυτός θα είναι εφέτης ανακριτής και όχι πρωτοδίκης.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Με βάση τα πραγματικά δεδομένα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει».