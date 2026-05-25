Νομοσχέδιο για «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν ανεχόμαστε κανένα τετελεσμένο, διαμηνύει ο Γεραπετρίτης

Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα δεν ανέχεται κανένα απολύτως τετελεσμένο και πως σε κάθε περίπτωση, μονομερείς ενέργειες δεν φέρουν έκνομες συνέπειες, έστειλε από βήματος Ολομέλειας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν είναι δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια, είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, εξηγώντας σε κάθε περίπτωση πως η κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση φορέων και εταίρων.

«Να κοιμάστε ήσυχος…»

«Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Να είστε ήσυχος, η κυβέρνηση μεριμνά, δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε υποβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας μας. Να κοιμάστε ήσυχος κύριε Καζαμία…», όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην κριτική του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας περί έλλειψης σχετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους της χώρα μας, σχολιάζοντας μάλιστα αιχμηρά πως η κυβέρνηση «δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο».

Ο ερωτών βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας από την πλευρά του, κατηγόρησε τον υπουργό για «μπλαζέ» και «cool» ύφος, σε μια κατάσταση «που είναι uncool και αρκετά ανησυχητική», ρωτώντας τον για ποιο λόγο δεν έχει προβεί ήδη σε διαβήματα προκειμένου να αποτρέψει την ψήφιση του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Ελαφρότητα» και «αντιφάσεις»

Απαντώντας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας του καταλόγισε «ελαφρότητα» και «αντιφάσεις».

«Συνομολογείτε ότι δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, παρά υπάρχουν φήμες στον τουρκικό Τύπο. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική; Με βάση εικασίες; Προληπτικώς θα κάνουμε ενέργειες;», όπως διερωτήθηκε, τονίζοντας πως «κανένα απολύτως τετελεσμένο υπάρχει».

«Ό,τι δεν έχει έρεισμα, δεν έχει νομική συνέπεια. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Ούτε το casus belli είναι, ούτε το τουρκολυβικό μνημόνιο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς συνέπειες. Να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή όταν αναφερόμαστε σε εθνικές ευαισθησίες και καλύτερη στρατηγική», συνέστησε στο βουλευτή.

Ευρωπαϊκό κεκτημένο που πρέπει να γίνει σεβαστό ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

«Εμείς ασκούμε κυριαρχία στο πεδίο, όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της Άμυνας, με το χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με την έρευνα για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, με την ενίσχυση στην Κύπρο, με την ισχυρή παρουσία παντού», επέμεινε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ ειδικώς για τον χωροταξικό σχεδιασμό επεσήμανε πως δεν αποτελεί εσωτερικό νομοθέτημα, αλλά ευρωπαϊκό κεκτημένο και εάν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέλος και να συνδιαλέγεται με την ΕΕ, πρέπει να το σεβαστεί.