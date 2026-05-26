ΠΑΣΟΚ: Οι «κεραίες» στο Θησείο και η μάχη για την πρωτοκαθεδρία της πράσινης φανέλας

Η μάχη για την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο ξεκίνησε και θα είναι σκληρή. Η διαπίστωση αυτή, για τους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς μέχρι σήμερα η πρωτοκαθεδρία ανήκε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξυπακούεται ότι θέλει να τη διατηρήσει, ωστόσο πλέον θα έχει ανταγωνιστή.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει απόψε στο τερέν... Φορώντας τη φανέλα με τα μπλε και τα κόκκινα θα επιχειρήσει -με άλλους όρους- να υποστηρίξει ότι εκείνος και το σχήμα του μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα έναντι του έτερου και κύριου εκφραστή της Κεντροαριστεράς, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη με την πράσινη φανέλα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, εύλογα οι κεραίες είναι στραμμένες στο Θησείο, αλλά η γραμμή ότι «ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και «ο αγώνας μονομέτωπος» δεν αλλάζει. Σκοπός -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- είναι επίσης να μη φανεί επ’ ουδενί ότι υποκρύπτεται κάποιου είδους άγχος για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Βολές» από στελέχη, όχι από Ανδρουλάκη

Οι βολές προς τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι το εγχείρημά του δεν εκφράζει κάτι το ευρύτερο, συνεχίζονται από κεντρικά στελέχη, που σπεύδουν να προετοιμάσουν το έδαφος και για τις επερχόμενες δημοσκοπήσεις. «Θα υπάρξουν αυξομειώσεις στα δημοσκοπικά ποσοστά. Επειδή όμως είναι προσωποπαγείς οι νέοι σχηματισμοί, δεν θα έχουν τελικά σημαντική επίδραση» , εκτίμησε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς , αφήνοντας αιχμές για «κόμματα περιορισμένης διάρκειας», που δημιουργούνται ερήμην των κοινωνικών αναγκών. Προκειμένου δε να εμφανίσει το κ. Τσίπρα ως πολιτικό εκκρεμές υποστήριξε ότι «δεν έχει καθαρή στάση, αφού τη μια μέρα εμφανίζεται ως κεντρώος και την άλλη αριστερός».

Από την πλευρά του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πολιτικό αντίπαλο τον Τσίπρα» και το πολιτικό του μέτωπο είναι η κυβέρνηση. Το πραγματικό διακύβευμα κρίνεται στον χώρο του Κέντρου εκτίμησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, επιχειρώντας να καταδείξει την υπεροχή του ΠΑΣΟΚ στην εν λόγω δεξαμενή έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο παρουσίασε να βρίσκεται ακουσίως σε «αγαστή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα». Περιγράφοντας το -κατά ΠΑΣΟΚ- δίλημμα των εκλογών η Όλγα Μαρκογιαννάκη τόνισε ότι θα είναι «αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών», όπως την οραματίζεται η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτονοήτως, ο Αλέξης Τσίπρας απουσιάζει από το δίπολο και την εξίσωση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνειδητά για ακόμη μία ημέρα, θέλησε να μείνει έξω από έναν καβγά «μικρού τελικού», εστιάζοντας σε μια ατζέντα που περιλαμβάνει μείζονες εθνικές προτεραιότητες, που υπερβαίνουν κομματικές περιχαρακώσεις και οφείλει ως εν δυνάμει διεκδικητής της πρωθυπουργίας να μεριμνά γι’ αυτές. Τέτοια προτεραιότητα είναι το δημογραφικό και πως αυτό αντιμετωπίζεται με βάση την πρόταση τριών πυλώνων της Χαριλάου Τρικούπη. Παρομοίως, μία ημέρα νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης είχε αναλύσει το ιδεολογικό μανιφέστο της πολιτικής αλλαγής και τους κεντρικούς άξονες ενός αγώνα που δίνει «μαζί με την κοινωνία για να μπει τέλος στον κατήφορο της ΝΔ».

Απάντηση από το λεκανοπέδιο

Σε οργανωτικό επίπεδο, μια άτυπη απάντηση στην εκδήλωση του Θησείου και στη μάχη των εντυπώσεων και της εικόνας που πάντα παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, θα δοθεί αύριο Τετάρτη με την πρωτοβουλία της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης (ξενοδοχείο Caravel - αίθουσα Olympia, στις 19.00).

Με θέμα «πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: ΟΧΙ στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών», το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παρέμβει προγραμματικά, ξεκινώντας επί της ουσίας την εκστρατεία ενίσχυσης της δυναμικής του στο λεκανοπέδιο Αττικής και μάλιστα μέσα από μια εκδήλωση που θέλει -κρίνοντας από το πάνελ των ομιλητών- να σηματοδοτήσει και την εσωκομματική συσπείρωση.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και θα ακολουθήσουν οι Χάρης Δούκας δήμαρχος Αθηναίων, Γιάννης Σγουρός πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ανδρέας Ευθυμίου δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου, Παναγιώτης Δουδωνής βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών και Κώστας Σκανδαλίδης, συντονιστής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα συντονίσει ο γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης Κώστας Τριαντάφυλλος.