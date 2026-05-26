Το ΠΑΣΟΚ σε «γραμμή» Τσίπρα για τον Στουρνάρα

Η φωτογραφία που βλέπετε είναι έναν, περίπου, χρόνο πίσω. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την Τράπεζα της Ελλάδας για να ενημερωθεί και να συζητήσει με τον Γιάννη Στουρνάρα.

Τον Γιάννη Στουρνάρα, δεξί χέρι του Κώστα Σημίτη και άνθρωπο που έτρεχε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα στα ξενοδοχεία, επί ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία.

Αλλά το ΠΑΣΟΚ χθες στη βουλή αφού έπλεξε το εγκώμιο του κεντρικού τραπεζίτη είπε στο τέλος να επιλέξει το «παρών» ψηφίζοντας δηλαδή όπως το ΚΚΕ.

Η αριστερή φουρκέτα του ΠΑΣΟΚ λόγω Τσίπρα, εξηγήθηκε επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη, με το επιχείρημα ότι είναι θέση του κόμματος τα όρια στις θητείες σε δημόσια αξιώματα.

Άλλοι είπαν ότι τη θέση του ΠΑΣΟΚ την «επέβαλε» η επιλογή Στουρνάρα να μιλήσει στην «Ομάδα Αλήθειας». Και οι πιο σκεπτόμενοι πως ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ακούει τον Στουρνάρα να μην επιβεβαιώνει το αφήγημα της αντιπολίτευσης ότι η χώρα διαλύεται και τα οικονομικά της είναι τα χειρότερα σε όλο τον γαλαξία.

Διαλέγετε και παίρνετε. Η ιστορία έγραψε ότι το ΠΑΣΟΚ μπήκε, κατά μια έννοια, στη «γραμμή» Τσίπρα όταν ευχόταν στον Γιάννη Στουρνάρα, σκωπτικά, μια τρίτη θητεία για να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ προκειμένου να κάνει τα χατίρια της κυβέρνησης.

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει» έγραψε το ΠΑΣΟΚ στην επίσημη ανακοίνωσή του.