Μέτωπο Μαρινάκη κατά Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: «Επικοινωνιακά συνθήματα και θεωρίες συνωμοσίας για ψεκασμένοι»

Διπλό μέτωπο προς τα αριστερά και το Κέντρο άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του σημερινού briefing των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρας για το νέο του πολιτικό εγχείρημα, ενώ παράλληλα ειρωνεύτηκε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για «πανικό» και υιοθέτηση «παρανοϊκών θεωριών».

«Επικοινωνιακό rebranding που μας γυρίζει πίσω»



Σχολιάζοντας την επίσημη ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στην αντίφαση που, όπως υποστήριξε, φέρει η ρητορική αλλά και το όνομα του νέου φορέα.

«Ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά, ο κ. Τσίπρας, και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποβάθμισε το εγχείρημα κάνοντας λόγο για ένα καθαρά επικοινωνιακό «rebranding»: «Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Το να υπόσχεσαι αξιοπρεπή ζωή είναι σαν την ευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Όλοι τη θέλουμε. Η κοινωνία όμως θέλει ουσία και όχι συνθήματα που βασίζονται μόνο στην επικοινωνία και δεν αναφέρονται σε ουσιώδη ζητήματα».

«Ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες» – Πυρά στο ΠΑΣΟΚ για τις θεωρίες συμπαιγνίας



Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στις αιτιάσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε λόγο για «μυστική συμπαιγνία» μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αλέξη Τσίπρα.

Επιστρατεύοντας τη γνωστή λαϊκή ρήση «ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι "ψεκασμένων" θεωριών θα τις ζήλευαν».

Κατέληξε δε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες «παρανοϊκές αναλύσεις» αδικούν το ίδιο το ιστορικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως «ο καθένας επιλέγει να λέει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό, αλλά έτσι αδικεί τον εαυτό του».