Μητσοτάκης: «Εμπιστευτήκαμε δύο φορές το ΕΣΥ με τη Μαρέβα, είμαστε περήφανοι» - Οι ευχές σε Μυλωνάκη

Σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απρόβλεπτη φύση των ασθενειών, αποκάλυψε περιπτώσεις από την προσωπική του ζωή, ενώ έστειλε δημόσια τις ευχές του στον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του.

«Η ασθένεια σε χτυπά εκεί που δεν το περιμένεις»



Μιλώντας για τις προκλήσεις και την καθημερινότητα των ασθενών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η ασθένεια σε χτυπά εκεί που δεν το περιμένεις». Θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, μοιράστηκε ένα προσωπικό οικογενειακό βίωμα: «Να πω για τη σύζυγό μου ότι χρειάστηκε δύο φορές να χειρουργηθεί, ένα ορθοπαιδικό και ένα για το πεπτικό σύστημα. Εμπιστευτήκαμε δύο φορές το δημόσιο σύστημα υγείας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό».

Ο πρωθυπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε καμία προνομιακή μεταχείριση λόγω της ιδιότητάς του, υπογραμμίζοντας τη θεσμική ισότητα των πολιτών απέναντι στη φροντίδα υγείας. «Οποιοσδήποτε ασθενής εμφανιζόταν στο νοσοκομείο με τα ίδια συμπτώματα θα χειρουργείτο με την ίδια ταχύτητα», πρόσθεσε.

Περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη και το μήνυμα για τον «Ευαγγελισμό»



Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος πρόσφατα υπέστη σοβαρό περιπέτεια υγείας, εκφράζοντας την ελπίδα του για ταχεία ανάρρωση: «Για τον Γιώργο Μυλωνάκη, εύχομαι γρήγορα περαστικά», ανέφερε συγκινημένος.

Με αφορμή τη νοσηλεία του συνεργάτη του, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, αναδεικνύοντας τη γιγαντιαία προσπάθεια αναβάθμισης που συντελείται, χωρίς όμως να διακόπτεται η λειτουργία του.