Μαξίμου: Αναμονή για τη δημοσκόπηση του FLASH - Aποστάσεις από τους καβγάδες Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Εν αναμονή της πρώτης πανελλαδικής δημοσκόπησης, που θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο FLASH και θα αποτυπώνει πρόθεση ψήφου για την ΕΛ.Α.Σ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη βοήθεια και την αξιοπιστία του Κώστα Παναγόπουλου και της ALCO, στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις έναντι των νέων κομμάτων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η επικρατούσα άποψη στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει πως το πρώτο…ωστικό κύμα από τους δύο νεοιδρυθέντες πολιτικούς φορείς δεν φθάνει έως τη Νέα Δημοκρατία, κάτι βεβαίως, που δε σημαίνει ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο αντιμετωπίζουν αφ' υψηλού ένα πρόσωπο με την πρωθυπουργική εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το κόμμα της κ. Καρυστιανού, που δυνητικά μπορεί να διεισδύσει σε όλους τους πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του κυβερνώντος κόμματος.

Eξάλλου, η εμπεδωμένη αίσθηση ότι οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί δύνανται ακόμη και άμεσα να επιφέρουν σημαντικές ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης αποτυπώνεται και στη νευρική, όπως χαρακτηρίζεται, συμπεριφορά τόσο της ηγεσίας, όσο και μεμονωμένων στελεχών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτική ως προς το παραπάνω είναι και η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη ότι «σφίξανε οι ζέστες» στους ισχυρισμούς του βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παναγιώτη Δουδωνή περί.. συμμαχίας και μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Αλέξη Τσίπρα.

Μακριά από τους κεντροαριστερούς καυγάδες

Στο ίδιο κάδρο, αυτό του…μουδιάσματος από το σοβαρό ανταγωνισμό στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς εντάσσουν στην κυβέρνηση την επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη κατά εταιρειών δημοσκοπήσεων κάνοντας λόγο για απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι οι κλυδωνισμοί στο πολιτικό σύστημα αφορούν πρωτίστως τον χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετατρέπεται ημέρα με την ημέρα σε κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτως ή άλλως όλες τις τελευταίες ημέρες το Μέγαρο Μαξίμου μελετούσε μετρήσεις και στοιχεία, που αποτύπωναν τη δυναμική του νέου κόμματος Τσίπρα που με το…καλημέρα δείχνει να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις τη Χαριλάου Τρικούπη στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Επιπλέον, στην πρωθυπουργική έδρα φαίνεται πως είναι συνειδητή απόφαση να μείνουν μακριά από τους... τσακωμούς στην κεντροαριστερή «γειτονιά», που φαίνεται να έχουν μόλις ξεκινήσει ανάμεσα στο Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Τα κυβερνητικά στελέχη, που ερωτώνται, επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στα βασικά προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.

Συσπείρωση αλλά και νέα στρατηγική για Τσίπρα

Υπογραμμίζουν, δε, ότι η πολεμική για την πρωτοκαθεδρία στα στενά όρια της εγχώριας κεντροαριστεράς δεν τους αφορά, αλλά ούτε και τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, θέλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν ότι πέραν του οράματος για την Ελλάδα του 2030, καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν έχει, ούτε και μπορεί να παρουσιάσει μία συνεκτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη 4ετία. Πάντως, στην Ηρώδου Αττικού αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση Τσίπρα ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επανασυσπειρώσουν τη «γαλάζια» κομματική βάση μέσω κυρίως της υπενθύμισης των κυβερνητικών πεπραγμένων την περίοδο 2015 – 2019.

Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι η απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό δεν μπορεί να είναι μόνον η επίκληση του παρελθόντος, αλλά μία σημείο προς σημείο αποδόμηση της τωρινής πολιτικής του πρότασης.