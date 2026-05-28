Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος - Η ΝΔ πάνω από 30%»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, προχώρησε σε εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι «ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος - η ΝΔ θα είναι σίγουρα πάνω από 30%».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «θα πάει καλά», ωστόσο υπενθύμισε πως «το 2023 έφυγε από την πολιτική γιατί έκανε 17,5%», προσθέτοντας με νόημα ότι «αν τώρα πάρει λιγότερο θα είναι επιτυχία».

Σχολιάζοντας το νέο κόμμα «ΕΛ.Α.Σ.», υποστήριξε ότι «το σήμα παραπέμπει στον Άρη Βελουχιώτη, ενώ το αστέρι στον Τσε Γκεβάρα», διερωτώμενος παράλληλα «τι διαφορά έχει ο σημερινός Τσίπρας με αυτόν του 2012, του 2015 ή του 2019, αν εξαιρέσεις τη σκηνοθεσία».

Σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος «η αποτυχία είναι όλη δική του», ενώ αναρωτήθηκε σκωπτικά «θα μου χρεώσει και αυτό πέρα από τη μήνυση;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει τη βελόνα» και βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση», επιμένοντας πως «φταίει μόνο αυτός».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μεγάλο πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα τη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ», σημειώνοντας ότι «πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής στο κοινοβουλευτικό σύστημα».

Καρυστιανού, εσωκομματικά και πολιτικές ισορροπίες

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι «η εκδήλωση στο Ολύμπιον ήταν χάλια», αν και παραδέχθηκε ότι «είναι ταλαντούχα και έχει μία συγκρότηση», διευκρινίζοντας πως «δεν μπορεί να γίνει εύκολα πρόβλεψη» για την πορεία της.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε την ελπίδα «να μη δημιουργήσει κόμμα», χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «επώδυνο για τους Νεοδημοκράτες».

Νέα αιχμή για Ανδρουλάκη

Επανερχόμενος στην κόντρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δήλωσε ότι «για το ακίνητο είπα πως είναι νόμιμο αλλά όχι ηθικό», ενώ υποστήριξε πως «η οικογένεια Ανδρουλάκη από το 2010 έως το 2025 έχει πάρει 1,2 εκατ. ευρώ» και ότι «η σύμβαση έγινε επτά ημέρες πριν το μνημόνιο».

Σε έντονο ύφος κατέληξε λέγοντας: «Θέλει να γίνει και Πρωθυπουργός;! - Μη με βγάζετε από τα ρούχα μου!».

Ένταση για τα οικονομικά και αιχμές

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και σε επικρίσεις για τα οικονομικά, σημειώνοντας ότι «η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έπαιρναν μέχρι 35-40 εκατ. τον χρόνο ως κρατική επιχορήγηση», ενώ τόνισε πως «για τους πολίτες υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, αλλά για τα κόμματα δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός».

Υποστήριξε επίσης ότι «η ΝΔ δανείστηκε 150 εκατ. και έχει πληρώσει 200 εκατ.», επισημαίνοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξυγιάνει πλήρως τα οικονομικά του κόμματος» και ότι «πλέον υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός χωρίς νέο δανεισμό».

Σε υψηλούς τόνους απάντησε και σε προκλήσεις από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι «σε εμένα δεν πρέπει να κάνει τέτοιου είδους προκλήσεις, δεν είμαι φυσιολογικός», ενώ εξήγησε πως έθεσε θέμα οικονομικών «επειδή η εκδήλωση φάνηκε ακριβή», συνδέοντάς το με την απόλυση δημοσιογράφου που είχε θέσει ερωτήματα για τα «μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ».

Μητσοτάκης και ΕΣΥ

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Κυριάκος Μητσοτάκης «πολιτικό φαινόμενο», τονίζοντας ότι «είναι πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 8 χρόνια, κάτι πρωτοφανές».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι «με βρίζουν αλλά πλέον βρίσκουν ραντεβού με γιατρό σε τρεις μέρες» και ότι «ο κόσμος βλέπει τη διαφορά», προσθέτοντας πως «κανείς δεν μιλάει πλέον για την Υγεία, επειδή κάνουμε καλή δουλειά».