«Με την ΕΛΑΣ πρέπει να ασχολούμαστε πλέον...»: Μπηχτές Πλεύρη σε Τσίπρα-Ζωή και η «υποκρισία» ΠΑΣΟΚ

Διμέτωπα πυρά τόσο στο ΠΑΣΟΚ, όσο και στην Αριστερά - στα «τρία, τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα» όπως είπε χαρακτηριστικά, εξαπέλυσε ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την κύρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Κατά την πρεμιέρα της συζήτησης του Συμφώνου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Μετανάστευσης καταλόγισε «υποκρισία» στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον εισηγητή του κόμματος Παύλο Χρηστίδη.

«Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αστείο. Το Σύμφωνο δεν θα είχε περάσει χωρίς τους ευρωσοσιαλιστές. Με τη ψήφο του ΕΛΚ και των ευρωσοσιαλιστών πέρασε. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρατάει επιφύλαξη. Ή άλλαξε στάση και δεν το στηρίζει ή πρέπει να το ψηφίσει» υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης.

«Έχουμε τρία - τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα»

Ο ίδιος στράφηκε και κατά της Αριστεράς, μιλώντας για τα «τρία, τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα» που διαφωνούν με το προωθούμενο Σύμφωνο.

«Το ‘15 ήρθαν στην Ελλάδα 900.000 καταγεγραμμένοι μετανάστες και κόσμος ακαταγράφητος, την εποχή που ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα και που η κυρία Τασία, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έλεγε πως λιάζονται και φεύγουν!», σχολίασε ο Θάνος Πλεύρης εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τον Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος μάλιστα, πάνω στην ένταση, φέρεται να χτύπησε το χέρι στο έδρανο.

«Λέτε ψέματα, είστε μισογύνης! Είστε ρατσιστής!» φώναξε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, με τον υπουργό να επιμένει: «Χτυπηθείτε όσο θέλετε! Αυτή ήταν η πολιτική της Αριστεράς. Όσοι μπήκαν σε μια χρονιά επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μπει όλοι μαζί. Γιατί υπήρχαν τότε οι εμμονές ότι το Λιμενικό πρέπει να κάνει το ταξί!», όπως είπε.

«Μου λείπει η Ζωή Κωνσταντοπούλου...»

Μάλιστα, ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε ειρωνικά πως «δεν θα ξαναασχοληθώ με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, με την… ΕΛΑΣ πρέπει να ασχολούμαστε πλέον», ενώ με την ίδια σκωπτική διάθεση, ανέφερε: «Μου λείπει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε εκείνη δεν θα με διέκοπτε τόσο…».

Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από διαφορετική σκοπιά έκαστο, άσκησαν κριτική στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως από τις 12 Ιουνίου, καταγγέλλοντας πως δεν καθιερώνει την αναλογική υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και κάνοντας λόγο για «ισχνή αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

«Θα ήθελα πιο σκληρό το Σύμφωνο»

Ο Θάνος Πλεύρης πάντως υποστήριξε πως «κι εγώ θα ήθελα το Σύμφωνο να είναι πιο σκληρό», πλην όμως, όπως είπε, αυτό αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια των χωρών - μελών για κοινή μεταναστευτική πολιτική, σε ένα πλαίσιο ισορροπίας μεταξύ χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής.