«Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος» - Επίθεση της Ζωής στον Τσίπρα για το 2015

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική κατά του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό και το νέο πολιτικό του εγχείρημα ΕΛ.Α.Σ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε συνέντευξη στο mega, υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να ξεχάσουν την πολιτική διαδρομή και τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προχώρησε σε αναφορές για συνάντηση που, σύμφωνα με την ίδια, είχε μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015.

Όπως ανέφερε, κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση ο τότε πρωθυπουργός φέρεται να της παρουσίασε πληροφορίες που προέρχονταν από παρακολουθήσεις κρατουμένου, γεγονός που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, της προκάλεσε έντονη ανησυχία.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι "θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο". Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε πως «ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει».



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πολιτικό σχήμα της ΕΛ.Α.Σ., σημειώνοντας ότι μεταξύ των προσώπων που, όπως είπε, συνυπογράφουν την ιδρυτική του διακήρυξη βρίσκεται ο Φώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει διατελέσει τόσο διοικητής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας όσο και υποδιοικητής της ΕΥΠ.