ΣΥΡΙΖΑ: O Φάμελλος θέλει fast track διαδικασίες στα όργανα - Γρίφος εάν θα ρίξει τη «χαριστική βολή»

Το φυτίλι της ωρολογιακής βόμβας , εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάψει. Αν φτάσει μέχρι την έκρηξη της, θα εξαρτηθεί από τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου. Στο συμπέρασμα αυτό συντείνουν όλες οι πλευρές ακόμη και της πλειοψηφίας που στηρίζει τις επιλογές του προέδρου.



Μια στάση- εισήγηση που θα παρουσιαστεί σε γενικές γραμμές, σε πρώτη φάση, στην Πολιτική Γραμματεία που θα διεξαχθεί-τελικά-την Παρασκευή το μεσημέρι. Και στη συνέχεια, την επόμενη, Σάββατο, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία, πολλοί υποστηρίζουν, πως υπό προϋποθέσεις, δύναται να προκαλέσει δραματικές εξελίξεις.



Αρκετοί πιστεύουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα ενισχύσει τη στρατηγική περί ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, αναβάλλοντας, ουσιαστικά την «καθαρή λύση». Μια προοπτική που μπορεί να δίνει ανάσα χρονική στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το φθινόπωρο, κρύβει, όμως, τον κίνδυνο της πολιτικής απαξίωσης του κόμματος και κυρίως της μαζικής φυγής.



Οι φήμες περί παραίτησης του Σωκράτης Φάμελλου εκ του προεδρικού θώκου, δεν ενισχύθηκαν, τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος συνομίλησε με στενούς του συνεργάτες και υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να ακούσει και τη δική τους άποψη. Οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών του επισήμαναν τον κίνδυνο που θα επέλθει εκ της λογικής της καθυστέρησης. Όπως του τόνισαν την ανάγκη για να βρεθεί μια διέξοδος πριν την διάσπαση.

Ποιος θα δώσει τη «χαριστική βολή»;





Μια προοπτική που δεν είναι κινδυνολογία. Τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος αναζητούν μια λύση που θα βγάλει από το πολιτικό αδιέξοδο, το «βαλτωμένο και ακίνητο κόμμα». Η στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή καθώς ούτε ο Αλέξης Τσίπρας αλλά ούτε και οι, μέχρι τώρα, συνομιλητές των άλλων κομμάτων έχουν απαντήσει θετικά στην θεσμική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ.



Ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να κρατήσει «ζωντανή» την Κουμουνδούρου, μέχρι τις εκλογές. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την αυτόνομη κάθοδο, δηλαδή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μια προσπάθεια που δείχνει αδύνατη, επί του παρόντος χρόνου. «Ανθυρέπουσα» τη χαρακτήρισε, την προσπάθεια για μετακύλιση της απόφασης για το μέλλον, εις εκ των σημαντικότερων στελεχών του κόμματος, θέλοντας να εννοήσει πως είναι αυτή που τείνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι πιο θερμόαιμοι, που φοβούνται πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να εξελιχθεί σε έναν εσωτερικό εμφύλιο με απρόβλεπτες διαστάσεις. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός πως κανείς δεν επιθυμεί την αυτοδιάλυση και κανείς δεν θέλει να πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον προσώρας…