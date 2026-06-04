Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Ποιος θα σταματήσει τον Πολάκη στην πόρτα;

Περίεργα «μαγειρέματα» στον ΣΥΡΙΖΑ με τις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.

Παρασκευή μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο πρωί η Κεντρική Επιτροπή. Οπότε το μυαλό πολλών, πάει σε... πολλά.

Για αυτά που μπορεί να πει ο Φάμελλος απαντώντας επί της ουσίας και σε όσους του καταλογίζουν ότι «κλωτσάει το τενεκεδάκι παρακάτω» κάθε φορά που καταπιάνεται με τα σενάρια για την επόμενη του κόμματος και τον Αλέξη Τσίπρα.

Και επειδή πλησιάζουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, χθες το βράδυ συριζαίοι (αξιόπιστοι) επιβεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα να μην είναι ο Παύλος Πολάκης εκεί όπου θα αποφασιστεί, ίσως, το εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα διαδικαστικά έπειτα από τη διαγραφή του ας τα βρουν οι επόμενοι, θα μπορούσαν να σκεφτούν μερικοί.

Το βέβαιο είναι πως δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να τον σταματήσει στην πόρτα...