«Θα πάρουμε σκληρά μέτρα» εάν χρειαστεί, προειδοποιεί ο Πλεύρης για τις αυξημένες ροές στην Κρήτη

Τη λήψη «πάρα πολύ σκληρών μέτρων» για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, σε περίπτωση παγίωσης της χθεσινής εικόνας με τις μαζικές αφίξεις στην Κρήτη, προανήγγειλε από βήματος Ολομέλειας ο Θάνος Πλεύρης.

Αναφερόμενος στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, χθες εισήλθαν περί τα 600 άτομα, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του Μανώλη Συντυχάκη (ΚΚΕ) για τη δημιουργία των κλειστών δομών στο νησί, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε πως «εάν αυτό που συνέβη χθες δεν είναι εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχουμε συζητήσει ήδη με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου».

«Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το ‘15 που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και αυτά φυλάσσονται», όπως είπε, εμμένοντας στην τακτική της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως προκειμένου να αποφευχθεί μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη του ‘15, συνολικώς τέσσερις χώρες - Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Μάλτα - βρίσκονται ήδη σε στενή συνεργασία, εξετάζοντας κοινά μέτρα διαχείρισης πιθανών αυξημένων ροών.

Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε σε κάθε περίπτωση από βήματος πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, οι δομές θα είναι κλειστές, προκειμένου να «προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες». «Θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης, θα προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες», είπε.

Όσον αφορά στα Χανιά, εξήγησε πως βρέθηκε ήδη λύση με τη δομή στην Αγιά, εν αντιθέσει με το Ηράκλειο, όπου, μετά την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραχωρήσει δημόσιο χώρο, συζητείται η κλειστή δομή να δημιουργηθεί στις Μαλάδες.

«Το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο, δεν υπάρχει πόλεμος εκεί, είναι οικονομικοί μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ, μόλις απορριφθεί το άσυλό τουε επιστρέφουν. Πιστεύουμε στην αποτροπή και το κάνουμε πράξη», ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας πως στο Ανατολικό Αιγαίο η μείωση των ροών αγγίζει το 70%, ωστόσο νοτίως της Κρήτης η διαχείριση είναι δυσκολότερη, παρά την προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή.

Από την πλευρά του, «όχι» σε «υπερδομές - φυλακές» σε Ηράκλειο και Χανιά, οι οποίες «θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης», είπε ο ερωτών βουλευτής Μανώλης Συντυχάκης, ζητώντας από τον υπουργό να ακυρώσει την απόφαση για κλειστή δομή στις Μαλάδες και να εξασφαλιστούν προσωρινοί χώροι φιλοξενίας.