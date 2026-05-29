Μητσοτάκης κατά Τσίπρα «Λαϊκισμός με rebranding»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του «Economist» και του powergame.gr στα Χανιά, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «λαϊκισμό με rebranding».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά:

«Εμείς ήδη πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό και τα πήγαμε καλά. Τώρα όμως αναδύονται πάλι λαϊκιστές με rebranding, με μια στρατηγική που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πουν: την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε σχεδόν πτωχεύσαμε». Αναφερόμενος στην «κρίση του προσιτού κόστους ζωής», ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την πραγματικότητα του προβλήματος, αλλά υπογράμμισε ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», σημείωσε. Έκανε λόγο για κάλυψη των περισσότερων δεσμεύσεων και προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων στη δεύτερη θητεία, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 950 ευρώ και τον μέσο να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.

«Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται». Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη ως το μεγάλο θέμα της Ευρώπης, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, με στόχο «λιγότερο τουρισμό, περισσότερη μεταποίηση». Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη τομέων αριστείας, όπως το ψηφιακό κράτος και οι πρόοδοι στην υγεία, καθώς και στη χρήση της τεχνολογίας για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. «Δεν νομίζω οι εκλογές κερδίζονται με βάση του παρελθόντος, εάν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται», κατέληξε o κ. Μητσοτάκης.