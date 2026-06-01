Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ, χάνουν Βελόπουλος και Ζωή

Μετά την ALCO και η Opinion Poll καταγράφει ως δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό η Καρυστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές απώλειες για Βελόπουλο και Ζωή.

Απώλειες για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μέτρηση του Μαϊου καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 στην οποία μετά την ALCΟ για το Flash.gr επιβεβαιώνεται η δυναμική της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται τέταρτο κόμμα στην εκτίμηση ψήφου. 

Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με 30,5% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 10,5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον με ποσοστό μόλις 1,7%. 

Opinion Poll / Action24
Η ΝΔ εμφανίζεται με απώλειες 0,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει 3,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,3% του Μαϊου καταγράφεται πλέον με 1,7%. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων, παρά την εμφάνιση των δυο νέων κομμάτων, να παραμένει σε υψηλό ποσοστό (16,1%) 

Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και Καρυστιανού 

Aθροιστικό ποσοστό 21,9%, των ερωτηθέντων,  απαντά πως είναι πολύ / αρκετά πιθανό να ψηφίσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με το «πολύ» να έχει αυξηθεί από το 7,7% του Μαϊου στο 11,3%. 

Στο 23,7% είναι το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που απαντούν πολύ/αρκετά ως προς τη βεβαιότητα ψήφου προς την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Με το 9% του «πολύ» να έχει πλέον αυξηθεί στο 10,5%. 

H «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», σύμφωνα με τη μέτρηση, κερδίζει ψήφους από όλα τα κόμματα ενώ σημαντικό ποσοστό έχει και από όσους επέλεξαν την αποχή στις ευρωεκλογές (16,4%). Είναι ενδεικτικό πως ένας στους 4 ψηφοφόρους της Νίκης στρέφεται προς το κόμμα της κ. Καρυστιανού ενώ η «Ελπίδα» δείχνει να παίρνει ψηφοφόρους και από τον Κυριάκο Βελόπουλο αλλά και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.  

H EΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να κερδίζει έξι στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το 11,4% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας όπως και το 7,1% των ψηφοφόρων (των ευρωεκλογών) του ΠΑΣΟΚ. 

«Σφήνα» και στην καταλληλότητα 

Τσίπρας και Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μπαίνουν «σφήνα» και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29% με τον «κανέναν» να ακολουθεί με 21,6%. 

Ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13,2% και ακολουθεί η κ. Καρυστιανού με 7,7% πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη που εμφανίζεται με ποσοστό 4,8%. 

