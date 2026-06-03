Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: «Έβγαλε διαρροή για να μην πιστέψουν ότι είμαστε μαζί στο τραπέζι»

Σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη διαρροή του ΠΑΣΟΚ για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου που οι δύο πολιτικοί κάθονται στο ίδιο τραπέζι σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μασούτης».

Ο υπουργός Υγείας έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να «κάνει διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου». «Σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος», υπογράμμισε.

Ο κ. Γεωργιάδης, με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για «πολιτική επιπολαιότητα» και «παντελή έλλειψη στοιχειώδους λογικής», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν αναπόφευκτα το κόμμα σε χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε τραπέζι μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ενώ σε διπλανό τραπέζι κάθονταν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με όσα περιγράφει, ο κ. Γεωργιάδης πλησίασε το διπλανό τραπέζι προκειμένου να μιλήσει με τον κ. Θεοδωρικάκο και φωτογραφήθηκε εκείνη τη στιγμή. Όπως ο ίδιος ανέφερε, ανήρτησε τη φωτογραφία γνωρίζοντας ότι θα προκαλούσε συζήτηση, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν είχε καμία συνομιλία με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει θετικό κλίμα μεταξύ τους, ενώ σχολίασε ότι οι κ. Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου εμφανίζονταν ιδιαίτερα εγκάρδιοι μεταξύ τους.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι, αλλά είχε καθίσει για λίγα λεπτά στη θέση του CEO της εταιρείας «Μασούτης», όταν εκείνος απομακρύνθηκε προσωρινά.

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι… pic.twitter.com/r9xkuVRZU6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και την μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρίας.

Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης @theodorikakosp ο Πρόεδρος του Πάσοκ και η @ZoeKonstant κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τί μαθαίνω; Το Πασόκ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό:

«Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση @h_doukas να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ

@atsipras θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….»