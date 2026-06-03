«Σε άλλο τραπέζι ο Γεωργιάδης...» - Διαρροή του ΠΑΣΟΚ για τις θέσεις των πολιτικών

Αλλιώς μας είχε συνηθίσει το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Υπό την έννοια ότι στο κομμάτι της επικοινωνίας έχει διδάξει κάποιες από τις πλέον ιστορικές στιγμές στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Αλλά... όλα είναι πλέον διαφορετικά.

Διαβάσατε για το τραπέζι στην εκδήλωση μεγάλης αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ στο οποίο βρέθηκαν μαζί Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και επειδή υπήρξαν οι σχετικές φωτογραφίες στα πρακτορεία και άρχισαν να γράφονται... διάφορα για το κλίμα κτλ, η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να κάνει... διαρροή για τη χωροταξία.

Μάθαμε λοιπόν, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν καθόταν σε αυτό το τραπέζι αλλά σε ένα λίγο πιο πίσω. Αλλά πήρε για λίγο τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της επιχείρησης προκειμένου να μιλήσει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Και όλα αυτά γιατί; Διότι Ανδρουλάκης και Γεωργιάδης έχουν δώσει ραντεβού στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη.

Οπότε να υποθέσουμε: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα δεχόταν ποτέ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κ. Γεωργιάδη. Ή ότι όλα έγιναν επειδή ανέβασε τις φωτογραφίες ο Άδωνις;

Σε κάθε περίπτωση, «λύθηκε» και αυτό το θέμα και πάμε παρακάτω προς νέες δημοσκοπήσεις...