Στο ίδιο τραπέζι Άδωνις (που ξεκαρδίστηκε στα γέλια με Καραμανλή), Ανδρουλάκης και Ζωή

Και να θέλουν να κρυφτούν δε μπορούν.

Οι εκλογές που έρχονται.

Δείτε αυτό που συνέβη απόψε σε εκδήλωση μεγάλης αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ. Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεύτηκε για να τιμήσει τα 50 χρόνια της εταιρείας.

Και οι υπεύθυνοι για τη χωροταξία φαίνεται πως είχαν μεγάλα κέφια αφού στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός της Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης (ο οποίος θα πάει τον Άδωνι στα δικαστήρια) και η Ζωή (που θέλει να τους πάει όλους στα δικαστήρια).

Το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από χαλαρό έως και θετικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Αρκεί να δείτε την κίνηση του χεριού της κ. Κωνσταντοπούλου στον ώμο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ή τα γέλια του Άδωνι με τον Κώστα Καραμανλή. Τον Κώστα Καραμανλή που τρομερό κέφι είχε όταν μιλούσε με τον Γιάννη Στουρνάρα.

Τον Γιάννη Στουρνάρα που τον έχει «καρφώσει» πάμπολλες φορές για δημοσιονομικό εκτροχιασμό πριν η χώρα... καταλήξει στα χέρια του Γιώργου και στο Καστελλόριζο.

Είπαμε. Και να θέλουν να κρυφτούν (οι εκλογές) δε μπορούν.

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