Γεωργιάδης για ΑΧΕΠΑ: «Έχει τους περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές στην ιστορία του»

Με μια μακροσκελή ανάρτηση για το ΑΧΕΠΑ απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στους συνδικαλιστές που τον περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα.



Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», στο πλαίσιο επισκέψεων για εγκαίνια και επιθεώρηση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στην είσοδο του νοσοκομείου τον περίμεναν συνδικαλιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν και ζητούσαν να τον δουν.

«Φυσικά τους είδα μετά τα εγκαίνια και όπως τους είπα, θα τους έβλεπα και χωρίς τη συγκέντρωσή τους», έγραψε χαρακτηριστικά, πριν περάσει σε μια αναλυτική παράθεση στοιχείων για το τι, όπως υποστηρίζει, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ΑΧΕΠΑ.

Η σημερινή δεύτερη μέρα της περιοδείας μου για εγκαίνια και επιθεώρηση εν εξελίξει έργων στην Βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο με περίμεναν μερικοί συνδικαλιστές που φώναζαν για να με δουν. Φυσικά τους είδα μετά τα εγκαίνια και όπως… pic.twitter.com/jsP3ZLAmHC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 4, 2026

Η απάντηση με αριθμούς για το ΑΧΕΠΑ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε αρχικά στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο προϋπολογισμός του ΑΧΕΠΑ το 2019 ανερχόταν σε 45.936.000 ευρώ, ενώ το 2025, μαζί με τις αγορές της ΕΚΑΠΥ, διαμορφώθηκε σε 90.760.125,76 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 97,6%.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα του προσωπικού του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι στις 1.989 οργανικές θέσεις υπηρετούν 1.761 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 1.078 είναι μόνιμοι.

Όπως υποστήριξε, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και νέους διορισμούς, σήμερα υπηρετούν στο ΑΧΕΠΑ περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, υπάρχουν 31 περισσότεροι γιατροί κλάδου ΕΣΥ, 39 περισσότεροι ειδικευόμενοι γιατροί, 8 περισσότεροι γιατροί μέλη ΔΕΠ, 60 περισσότεροι νοσηλευτές και 61 περισσότεροι εργαζόμενοι λοιπού προσωπικού.

Οι νέες θέσεις γιατρών

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην τελευταία προκήρυξη του Μαΐου 2026, στην οποία, όπως σημείωσε, περιλαμβάνονται 19 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το ΑΧΕΠΑ.

Οι θέσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ειδικότητες όπως αγγειοχειρουργική, αιματολογία, ακτινολογία, αναισθησιολογία, ιατρική βιοπαθολογία, καρδιολογία, νεφρολογία, ορθοπεδική, ΜΕΘ, παιδιατρική, χειρουργική και χειρουργική θώρακος.

Με την αναφορά αυτή, ο υπουργός επιχείρησε να απαντήσει στην κριτική περί υποστελέχωσης, υποστηρίζοντας ότι το νοσοκομείο όχι μόνο έχει ενισχυθεί, αλλά βρίσκεται και σε νέα φάση προσλήψεων.

Οι προσλήψεις σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας παρέθεσε στοιχεία και για τις μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, για την περίοδο 2023-2025 οι κατανομές του υπουργείου Υγείας για προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν 262 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 62 μόνιμες θέσεις λοιπού προσωπικού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σημειώνοντας ότι προβλέπονται θέσεις για ακτινοφυσικούς, φαρμακοποιούς, μεταφορείς ασθενών, τεχνολόγους ακτινολογίας, διοικητικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων, κλιβανιστές, χειριστές εμφανιστές και νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών.

«Οι περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές στην ιστορία του»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το ΑΧΕΠΑ διαθέτει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές που είχε ποτέ.

«Κοινώς μιλούμε για ένα νοσοκομείο που έχει τους περισσότερους ιατρούς και νοσηλευτές που είχε στην ιστορία του και που τώρα προσλαμβάνονται και άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το νοσοκομείο έχει μηδενίσει τη λίστα αναμονής για χειρουργείο, ενώ η αναμονή στην Οφθαλμολογική Κλινική, που εγκαινιάστηκε σήμερα, είναι πλέον 18 ημέρες.

Όπως σημείωσε, στην ίδια κλινική οι νοσηλευόμενοι αυξήθηκαν από 12.000 σε 25.000 ετησίως.

Οι αναμονές στα ΤΕΠ και τα νέα εγκαίνια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον χρόνο αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο μέσος χρόνος αναμονής στο ΑΧΕΠΑ μειώθηκε από τις 8 ώρες στις 3 ώρες, ενώ προανήγγειλε ότι σε δύο μήνες θα εγκαινιαστούν και τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε σε έντονο πολιτικό τόνο, με τον υπουργό Υγείας να απαντά στην κριτική για την κατάσταση του ΕΣΥ.

«Όσο και να γκρινιάζουν ορισμένοι, κτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», έγραψε.