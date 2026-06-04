Ιπποκράτειο: Ένταση υγειονομικών και Άδωνι - «Πόσα παίρνεις από τους κλινικάρχες, έβαλες και μαλλιά»

Εν μέσω διαμαρτυριών από εργαζόμενους, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι αλλά και υγειονομικοί από άλλα νοσοκομεία της πόλης πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο, ζητώντας να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Υγείας και τόνιζαν πως πρέπει να σταματήσει η «εμπορευματοποίηση της υγείας».

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το thestival, ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι εξέφρασαν τα αιτήματά τους και εξαπέλυαν βέλη εναντίον του. Χαρακτήρισαν, μάλιστα, «σκάνδαλο» την Πνευμονολογική Κλινική που εγκαινιάστηκε αφού -όπως λένε- δεν έχει προσωπικό.

«Άδωνι είσαι ανεπιθύμητος» φώναζαν ορισμένοι εκ των διαμαρτυρόμενων υγειονομικών του Ιπποκράτειου. «Με τους κλινικάρχες, πόσα παίρνεις από τους κλινικάρχες και μαλλιά έβαλες», του είπε ένας εξ αυτών. «Τα μαλλιά τι σου φταίνε», απάντησε ο υπουργός Υγείας.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της Οφθαλμολογικής Κλινικής, όπου και εκεί υγειονομικοί τον υποδέχθηκαν με συνθήματα διαμαρτυρίας.