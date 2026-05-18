Δίπλα - δίπλα (σε πάνελ) Δούκας και Καστανίδης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τις προτάσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όμως μεθαύριο Τετάρτη διεξάγεται μια εκδήλωση -προφανώς όχι με κομματική σκέπη- με έντονο πράσινο χρώμα, η οποία ενδέχεται να συζητηθεί.

Από το πάνελ των ομιλητών, οι πιθανότητες να προκύψουν αιχμές κατά της ηγεσίας είναι πολλές, ενδεχομένως να βγουν και ειδήσεις, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αναταράξεις.

Ο λόγος για την εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας όπου δήμαρχος είναι ο Λάμπρος Μίχος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός φίλος του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος θα είναι και ένας εκ των ομιλητών.

Όλοι θυμούνται ότι πρόσφατα ο Καστανίδης αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας τον Ανδρουλάκη ότι τον αποκλείει από τα ψηφοδέλτια επειδή το συνέδριο ψήφισε όριο θητειών

Η παρουσία Καστανίδη απαντά και στο ερώτημα πολλών τι είδους ενδιαφέρον έχει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και διοργανώνει ειδική εκδήλωση για το Σύνταγμα. Μα, προκειμένου να έχει βήμα (και) ο Καστανίδης να πει τις απόψεις του και «να την πει» στο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως βεβαίως.

Στο ίδιο πάνελ θα βρεθεί και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος πάντως από το συνέδριο και έπειτα εμφανίζεται κομματικά νομιμόφρων. Θα έχει ενδιαφέρον ποιοι ΠΑΣΟΚοι θα δώσουν το παρών γιατί και οι παρουσίες θα στείλουν ένα μήνυμα στην ηγεσία και ευρύτερα...