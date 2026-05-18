ΠΑΣΟΚ: Αναζητούνται αντιπερισπασμοί για το ακίνητο Ανδρουλάκη - Έρχεται η μήνυση κατά Άδωνι

Με την αιχμηρή προτροπή «ελπίζουμε να μην κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία», στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται τις αμέσως επόμενες ημέρες να κάνουν πράξη την πρόσφατη προαναγγελία της προσφυγής του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και όσων επιχείρησε να του προσάψει, με επίκεντρο τη γνωστή πλέον υπόθεση με τη μίσθωση οικογενειακού ακινήτου στο δημόσιο.

Την ίδια στιγμή, στην Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να εγκλωβιστούν, όπως λένε, στο «βούρκο» της σκανδαλολογίας και του αποπροσανατολισμού από τα προβλήματα των πολιτών και στο πλαίσιο ενίσχυσης των κυβερνητικών τους προταγμάτων, θα ρίξουν αυτή την εβδομάδα στο τραπέζι του διαλόγου την πρότασή τους για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσα υποστήριξε στο συνέδριο της ΝΔ περί τρίτης θητείας εστιάστηκε σε ζητήματα καθημερινότητας όπως η ακρίβεια, αλλά και σε θέματα θεσμών. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος αποκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη τον «μοναδικό πρωθυπουργό μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα (!)», ενώ αναρωτήθηκε πρώτον, «πώς εκφράζεται το τετράπτυχο σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ», δεύτερον, «πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους» και τρίτον, «πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ».

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα το ΠΑΣΟΚ απαντά με τις προτάσεις του και με τα επιχειρήματά του, σημειώνουν μέσω του FLASH συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, που θεωρούν ότι το Μαξίμου στοχεύει «με λάσπη και συκοφαντίες θέλει να «ισοφαρίσει τις έρευνες που ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κυβερνητικά στελέχη».

Πάντως, αν και ξορκίζουν αυτή τη συζήτηση, μπαίνουν στον πειρασμό της ανάδειξης θεμάτων της ίδιας κατηγορίας, τα οποία αφορούν κυβερνητικά στελέχη.

Ειδικότερα, από την Χαριλάου Τρικούπη ζήτησαν απαντήσεις για δημοσίευμα ιστοσελίδας (periodista) που αφορούσε τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων. «Είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να «θολώνει» τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία; Ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛ.ΤΑ. και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί;», ήταν τα δύο ερωτήματα που έθεσαν από την αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το βρώμικο παιχνίδι μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.