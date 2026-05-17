ΠΑΣΟΚ για ομιλία Μητσοτάκη: «Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός»
«Επιβεβαίωση αλαζονείας η καταληκτική ομιλία Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ» το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.
Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά
Η καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν η επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψη για την άσκηση της διακυβέρνησης.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα (!).
Το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ;
Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;
Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;
Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες.
Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις».
Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή.