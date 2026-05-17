ΠΑΣΟΚ για ομιλία Μητσοτάκη: «Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός»

«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Η καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν η επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψη για την άσκηση της διακυβέρνησης.



Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα (!).

Το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ;

Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;

Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;

Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες.



Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις».



Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή.