Ανδρουλάκης: «Τέλος στην ασυδοσία των funds» - Οι 8 δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει το ιδιωτικό χρέος «νάρκη» για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας απέτυχαν να δώσουν ουσιαστική λύση.

Κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση ότι ευνόησε τα funds και συνέβαλε, όπως αναφέρει, στη «μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας», μέσω πλειστηριασμών και εκποίησης περιουσιών.

«Οι πολίτες απροστάτευτοι απέναντι στα funds»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η χώρα λειτουργεί ως «ξέφραγο αμπέλι» για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με τους πλειστηριασμούς να αυξάνονται και τους δανειολήπτες να βρίσκονται υπό διαρκή πίεση.

Όπως σημειώνει, πολλοί πολίτες καλούνται να καταβάλουν υψηλές προκαταβολές για να σώσουν την κατοικία τους ή να αποδεχθούν δυσμενείς όρους ρύθμισης, ενώ οι πιο ευάλωτοι χάνουν την περιουσία τους.

Οι 8 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει οκτώ βασικές παρεμβάσεις που, όπως αναφέρει, θα αποτελέσουν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης με εισοδηματικά κριτήρια Δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον ίδιο τον δανειολήπτη πριν τη μεταβίβαση σε fund Περιορισμός ευθύνης εγγυητών Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό Προσδιορισμός αξίας ακινήτων από ανεξάρτητους εκτιμητές Ρύθμιση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο με επιμερισμό βάρους Αυστηρές κυρώσεις σε καταχρηστικές πρακτικές servicers Κίνητρα επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες

«Το ιδιωτικό χρέος είναι κοινωνική πληγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το ιδιωτικό χρέος δεν αποτελεί απλώς οικονομικό ζήτημα αλλά «κοινωνική πληγή», καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει –όπως αναφέρει– την πολιτική αδράνειας.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα και προς τους φορείς των καταναλωτών να τοποθετηθούν ενεργά, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια των πολιτών.