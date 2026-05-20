Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη: Με αναγκάζετε να στραφώ νομικά εναντίον σας

Την απόφασή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, εξαιτίας της άρνησής του, όπως κατήγγειλε, να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ για τις υποκλοπές, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες από την εν εξελίξει απόρρητη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πως η στάση του τον «εξωθεί» σε «κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφεί νομικά κατά διοικητή της ΕΥΠ».



Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Θεμιστοκλής Δεμίρης αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διασφαλίστηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, πως τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια.



«Στην δική μου περίπτωση, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη», κατήγγειλε, σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τον Θεμιστοκλή Δεμίρη να χορηγήσει άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.



«Γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς; Δεν γνωρίζετε τη ζημιά, που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα; Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ», όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Και οι κρίνοντες κρίνονται», είπε ο Ανδρουλάκης για την επιστολή Τζαβέλλα

Ταυτοχρόνως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχολίασε πως η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην προσέλθει στη συνεδρίαση, είναι «απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η Δικαιοσύνη».



«Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται», όπως ανέφερε.