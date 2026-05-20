Υποκλοπές: Πόλωση, φωνές και παρασκήνιο - Οργή Ανδρουλάκη με Δεμίρη και προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Κάτι λιγότερο από πέντε ώρες διήρκησε η θυελλώδης απόρρητη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Μπορεί η συνεδρίαση να διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο τόσο η έντονη παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - οι φωνές της οποίας ακούγονταν κατά διαστήματα μέχρι και στους διαδρόμους του πρώτου ορόφου του Μεγάρου - όσο και η τετ α τετ αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ ανέβασαν κατακόρυφα τις κοινοβουλευτικές θερμοκρασίες.

Δυο είναι τα σημεία που ξεχωρίζουν από τη μαραθώνια συνεδρίαση: Πρώτον, η προαναγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως θα κινηθεί νομικά απέναντι στον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.

Και δεύτερον, ο - σύμφωνα με το «πράσινο» στρατόπεδο - ισχυρισμός του Θεμιστοκλή Δεμίρη πως ουδέποτε είδε το έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο έντονος διάλογος Ανδρουλάκη - Δεμίρη

«Τέσσερα χρόνια μας κοροϊδεύουν!», είπε, φανερά ενοχλημένος, στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της αίθουσας της Γερουσίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τι είχε προηγηθεί; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, ρώτησε επιμόνως τον διοικητή εάν στον φάκελο της πολύκροτης υπόθεσης, εγγράφονταν οι λόγοι παρακολούθησής του, καθώς και εάν είχε υπάρξει προφορική εντολή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, ο Θεμιστοκλής Δεμίρης υποστήριξε πως δεν έχει δει το λόγο παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», φέρεται να απάντησε τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον Θεμιστοκλή Δεμίρη πως «μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου».

Ένταση και για την επιστολή Τζαβέλλα

Καθ' όλη τη διάρκεια της απόρρητης συνεδρίασης, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, μεταξύ άλλων, λόγω της επίκλησης του απορρήτου από τον Θεμιστοκλή Δεμίρη, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα.

Ένταση πυροδότησε και η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην προσέλθει στη συνεδρίαση, καθώς άπασα η αντιπολίτευση επέμεινε στην κλήτευσή του. «Και οι κρίνοντες κρίνονται», υπήρξε το χαρακτηριστικό σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε εντόνως και στη ματαίωση της συνεδρίασης, έστω και για να συζητηθεί μόνο η επιστολή Τζαβέλλα. «Έχετε παραβιάσει τα καθήκοντά σας κύριε Μπούρα!», φώναξε μάλιστα στον πρόεδρο της επιτροπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο διάδρομο έξω από τη Γερουσία.